華航連3年獲《APEX》五星級最高榮譽獎　全球僅21家航空公司上榜

▲華航榮獲《APEX》五星級最高榮譽獎。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空今年再度獲頒航空乘客體驗協會（APEX）與知名旅遊網《TripIt》聯合票選「國際航空公司評鑑」五星級最高榮譽獎，這已是華航連續3年獲此殊榮。

航空乘客體驗協會「國際航空公司評鑑」為旅客於《TripIt》平台進行票選，按照五星標準分五個子項評比，包括座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和Wi-Fi等項目。今年度評選共收集近600家航空公司、140萬筆經過驗證的訂位航班，全球僅21家上榜五星級航空公司，華航為其中一員。華航深獲國際旅客肯定，再次將台灣品牌打響國際名聲。

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▲華航今年再度榮獲航空乘客體驗協會與知名旅遊網《TripIt》聯合票選「國際航空公司評鑑」五星級最高榮譽獎，華航新加坡分公司左端華總經理（右）代表受獎。（圖／華航提供）

華航在2019年屢獲國內外重要獎項，包括第129屆美國玫瑰花車國際花車首獎與Tripadvisor旅客票選亞洲最佳大型航空公司，華航年度形象廣告獲韓國釜山廣告節獎、台灣「4A 創意獎」、時報華文廣告金像獎、英國倫敦國際華文獎。

另外，桃園機場第一航廈貴賓室為法國ELLE Decorationg雜誌評比世界最美機場貴賓室、A350獲評Pilot Hacks飛澳航線商務艙產品第三名、機上雜誌「Dynasty」獲美國APEX優秀出版獎等。

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