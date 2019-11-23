　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市地政局地理資訊倉儲平台　獲TGOS加值應用獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政府地政局以「台南市政府地政局地理資訊倉儲平台建置計畫」榮獲內政部「TGOS加值應用獎」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府地政局以「台南市政府地政局地理資訊倉儲平台建置計畫」榮獲內政部「TGOS加值應用獎」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

內政部為激勵各界加值應用地理資訊圖雲服務平台（ Taiwan Geospatial One Stop，簡稱 TGOS ）發布之服務項目，特別辦理「TGOS加值應用及加盟績效評獎」活動，台南市政府地政局以「台南市政府地政局地理資訊倉儲平台建置計畫」榮獲內政部「TGOS加值應用獎」。

地政局陳淑美局長表示，該局向來致力於地籍圖資加值應用以支援市政建設，除建置多目標地籍圖資地理資訊系統，並執行「台南市政府地政局地理資訊倉儲平台建置計畫」，導入新一代地理資訊系統技術，透過存放方式系統化及資料格式標準化，整合局內正射影像、地籍圖、UAV影像等基礎圖資，以提供府內各單位系統介接，使空間資料流通共享利用，地政局因該平台擴大圖資加值應用層面，獲得內政部肯定。

陳淑美局長並指出，倉儲平台建置計畫是以地政局業務為核心，整合該局既有業務系統之圖籍資源，妥善應用運算資源，建構共同管理機制，以打造一個資源共享的環境；經由建置發展服務共用平台，降低資訊設備重複投資與作業維運成本，以期更有效利用資源。

陳淑美表示，目前市府各局處應用系統已紛紛洽談申請介接，包括經濟發展局「台南市再生能源計畫」、文化資產管理處「台南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」、財政稅務局「台南市財政稅務地理資訊應用平台建置案」、工務局「土壤液化資訊網」及「道路挖掘管理系統」、水利局「區排及工程整合平台」和「污水下水道GIS系統」等系統。

ET快訊
21萬買下2房1廳！北漂男子偏鄉置產…住半年大嘆：總算有個家
熊貓1分鐘抵達！人妻「信用卡雷炸」訂單被取消心痛勸：以後貨到
遊覽車沒照燈號左轉！淡水17歲少年無照騎車..煞車打滑慘被輾
飢渴男才剛交往就直奔14歲小女友家！2週壞壞3回..她爸抓包
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

兒童哲學教育三年計畫展開　黃敏惠呼籲孩子們用好奇心探索世界

包租代管台南分配1200戶　黃偉哲：建立租賃互信保障制度打造幸福城市

首屆「台南安平遊艇展」登場　黃偉哲：市府全力配合遊艇碼頭闢建

台南市地政局地理資訊倉儲平台　獲TGOS加值應用獎

嘉市府攜手獅子會重視糖尿病防治　健走活動兩千人到場

汰換高齡安全帽　台東義警新式3／4罩式安全帽帥氣上陣

地檢署前進阿里山原民部落　談查緝山老鼠及反賄選

棗園實行草生栽培　保水保肥益處多

牡丹社事件國際學術研討會　23、24日屏縣府舉行

影／飛來花蓮挖寶石！82歲日本阿公「沒錢買機票」一住36年…身世揭曉

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

大客車旁急煞...婦人險遭捲車底　超危險！秒懂恐怖「內輪差」範圍

兒童哲學教育三年計畫展開　黃敏惠呼籲孩子們用好奇心探索世界

包租代管台南分配1200戶　黃偉哲：建立租賃互信保障制度打造幸福城市

首屆「台南安平遊艇展」登場　黃偉哲：市府全力配合遊艇碼頭闢建

台南市地政局地理資訊倉儲平台　獲TGOS加值應用獎

嘉市府攜手獅子會重視糖尿病防治　健走活動兩千人到場

汰換高齡安全帽　台東義警新式3／4罩式安全帽帥氣上陣

地檢署前進阿里山原民部落　談查緝山老鼠及反賄選

棗園實行草生栽培　保水保肥益處多

牡丹社事件國際學術研討會　23、24日屏縣府舉行

影／飛來花蓮挖寶石！82歲日本阿公「沒錢買機票」一住36年…身世揭曉

勞斯萊斯「最難刺繡」竟要25萬針　有錢人的快樂真不簡單！

LIFE・經典／無印良品的「陽之家」單層平房　與自然無界限

蔡英文曾說「0到6歲國家養」是財政負擔　郭台銘：樂見從善如流

親民黨提幼稚園納義務教育　批「0-6歲國家一起養」是灑錢、買票

必吸羊大骨！高雄超狂羊肉爐吃到飽　甜點、飲料任你爽嗑

4成民眾同意「民主不能當飯吃」　學者：失去民主的痛苦不亞於沒飯吃

韓國瑜感慨經濟低迷：台灣變成「甘苦人的眼淚」淹腳目

「不是第一次！」台東今晨又傳神秘巨響　雞犬也哀嚎

「吃屎哥」臉書揚言炸總統府　遭罰9萬元！他開直播下跪道歉

呼籲港警停用化學武器　香港小學生走上街頭：不要催淚彈

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

9歲童照顧罹癌阿公獲「孝悌楷模」

2020桃園立委大選　「他」影響藍綠席次

老婦迷途暖警護送平安返家！

絕種富商西藏求子　妻生轉世活佛

尤榮智為山區居民爭取高鐵接駁車

張世賢問黃偉哲同性婚如何祝賀？

2019縣市幸福指數大調查台南第4

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

桃園平鎮站北移　藍營議員砲轟

台南退休鄰長范文清榮獲選長青環保義工

桃園仙草節登場　警方規劃交通疏導

更多熱門

相關新聞

台南市地籍三圖套疊全國第一

台南市地籍三圖套疊全國第一

台南市政府地政局辦理三圖套疊及地籍圖重測分別獲得全國第1名、第3名的殊榮，並於2019年地政節慶祝活動獲頒獎座；市長黃偉哲對地政局林建良主任、胡純英科長兩位幹部的傑出表現，表示肯定外，也特別約見感謝兩人勉勵辛勞付出，期許能再接再勵，繼續提供民眾最優質的服務與成果。

黑鄉翻身！北市地價指數漲幅最高　南港大勝傳統蛋黃區

黑鄉翻身！北市地價指數漲幅最高　南港大勝傳統蛋黃區

直衝2字頭！高雄81期重劃區標榜產業利多　吸建商搶進

直衝2字頭！高雄81期重劃區標榜產業利多　吸建商搶進

擠爆了！高市地政局今標出16筆土地　進帳18億元

擠爆了！高市地政局今標出16筆土地　進帳18億元

中壢新屋壓低單價、漲車位　降至1字頭也無感　

中壢新屋壓低單價、漲車位　降至1字頭也無感　

關鍵字：

地政局地理資訊倉儲平台理

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

川普：若不是我香港14分就被殲滅

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

男偷拍裸照傳軍中256人LINE群！前女友崩潰：還有...

快訊／李艾薇奪《聲林2》總冠軍

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面