台南市地政局地理資訊倉儲平台　獲TGOS加值應用獎

▲台南市政府地政局以「台南市政府地政局地理資訊倉儲平台建置計畫」榮獲內政部「TGOS加值應用獎」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

內政部為激勵各界加值應用地理資訊圖雲服務平台（ Taiwan Geospatial One Stop，簡稱 TGOS ）發布之服務項目，特別辦理「TGOS加值應用及加盟績效評獎」活動，台南市政府地政局以「台南市政府地政局地理資訊倉儲平台建置計畫」榮獲內政部「TGOS加值應用獎」。



地政局陳淑美局長表示，該局向來致力於地籍圖資加值應用以支援市政建設，除建置多目標地籍圖資地理資訊系統，並執行「台南市政府地政局地理資訊倉儲平台建置計畫」，導入新一代地理資訊系統技術，透過存放方式系統化及資料格式標準化，整合局內正射影像、地籍圖、UAV影像等基礎圖資，以提供府內各單位系統介接，使空間資料流通共享利用，地政局因該平台擴大圖資加值應用層面，獲得內政部肯定。



陳淑美局長並指出，倉儲平台建置計畫是以地政局業務為核心，整合該局既有業務系統之圖籍資源，妥善應用運算資源，建構共同管理機制，以打造一個資源共享的環境；經由建置發展服務共用平台，降低資訊設備重複投資與作業維運成本，以期更有效利用資源。



陳淑美表示，目前市府各局處應用系統已紛紛洽談申請介接，包括經濟發展局「台南市再生能源計畫」、文化資產管理處「台南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」、財政稅務局「台南市財政稅務地理資訊應用平台建置案」、工務局「土壤液化資訊網」及「道路挖掘管理系統」、水利局「區排及工程整合平台」和「污水下水道GIS系統」等系統。