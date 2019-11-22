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影／「你吃冷麵包，我吃海底撈」　港警理大外喊話：還能喝冰啤酒

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▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者邱茀濱／綜合報導

香港理工大學日前成為示威活動主戰場，警察採取包圍校園做法，希望可以和平落幕。此外，港警21日晚間更用揚聲器喊話，他提及留守者在校內只能吃冰冰冷冷的「生命麵包」，但他下班後卻可以去深圳吃「海底撈」，還可以喝冰啤酒，「我覺得你們好可憐呀」。

綜合港媒報導，港警21日晚間在理大校外，使用揚聲器對留守校園的人喊話，指出「我真的覺得你們好垃圾，不是因為我和你證見、立場不同，是因為你們做人沒原則、沒底線、沒承擔、沒責任感也沒腦啊。」

他又稱，這幾個月發現香港受過多年免費教育的人，智商、分析、邏輯能力比沒受過教育的人更低。不僅如此，他還叫留守者多接觸其他人的想法、擴展自己的眼光、多看他人的文章，「你會發現，原來你真的錯的大錯特錯」。

▲▼香港1118,理工大學。（圖／路透）

▲香港理工大學被港警包圍。（圖／路透）

該員警說，「（你們）快清醒啊，你們全部都要承擔之前犯的錯所帶來的惡果」，「哦，我還看到好多人都吃了那些生命麵包，那些冰冰冷冷的生命麵包（一種平價系列麵包），你們喜歡吃，無所謂的，我們在這裡陪你，守著你們三個月，守著你們三個星期，都沒問題的。」

他接著說，「為什麼呢，一會兒（凌晨）六點零三分，會有第二班警察來接替我，你們吃生命麵包，我呢，上深圳去吃什麼呢，海底撈，哇～想想都好讚啊，可以喝冰鎮的啤酒，而你們就只能去吃生命麵包，那通常是基層拾荒老人家吃的， 我覺得你們好可憐呀。」

另一方面，有消息指出，22日凌晨又有6人從理工大學正門走出校園，走到對面的尖東救護站，一旁有防暴警員在附近監視；到早晨7時半許，又有2人走出校園。據悉，校園內的示威者已剩下不到百人。

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