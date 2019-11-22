大豪雨襲基隆、新北！颱風外圍環流水氣多「北部3縣市濕答答」

▲受颱風外圍環流影響，北部及東部有豪大雨。（圖／氣象局）



記者蕭筠／台北報導

因受第27號颱風「鳳凰」外圍環流影響，氣象局稍早發布豪雨特報，包括新北市萬里區有大豪雨發生，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨或豪雨發生機率，台北市山區則有局部大雨，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石。

請繼續往下閱讀...

▲北北基發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局指出，今（22）日北部及東半部地區仍有短暫雨，較集中在基隆北海岸及大台北山區，而隨著颱風沿東部海面北上及減弱，雨勢會逐漸緩和，中南部則為多雲至多雲透光，陽光漸露臉，山區依舊有些飄雨的機率；溫度方面，白天桃園以北及宜蘭高溫約23至26度，其他地方可以來到27至30度，不過夜間清晨仍偏涼，多數地區低溫落為20度上下，中南部日夜溫差大，要多留意氣溫變化適時調整衣物。

另受颱風外圍環流影響，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪仍偏大；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率；東北風以及颱風外圍環流影響，基隆北海岸有突發性大浪出現的可能，提醒海邊活動及海上作業多加注意安全。