有片！0.02分幸福爭霸　林智堅向柯文哲宣戰「明年奪回第一」

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▲2019縣市幸福指數大調查，三連霸的新竹市以0.02分些微差距成為第二名，輸給去年第六名的台北市，林智堅市長更是不氣餒，他向台北市長柯文哲喊話，明年新竹市要重新奪回「全台最幸福城市」的榮耀。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）



地方中心／綜合報導

2019縣市幸福指數大調查昨（21）日公布結果，已經三連霸的新竹市以0.02分些微差距成為第二名，輸給去年第六名的台北市，新竹市長林智堅連續三年獲頒最幸福城市第一名，今年首度以「第二名」前往領獎，他自嘲心情確實有些失落，不斷反思輸在哪裡，得知與第一名台北市只有0.02分差距後，重新燃起鬥志，更向台北市宣戰，明年誓要拿下幸福城市四連霸。

林智堅分享，昨日前往台北領獎路上，反思「是哪裡做得不夠好」、「到底差幾分」、「輸在哪裡」，各種小劇場不斷上演，到了現場，台北市副市長黃珊珊安慰他，只有「0.02」分的差距，讓他稍稍放寬了心，林智堅市長更是不氣餒，他向台北市長柯文哲喊話，明年新竹市要重新奪回「全台最幸福城市」的榮耀，林智堅與柯文哲兩位都來自新竹市的雙城首長，彼此間的「最幸福城市」之爭正式展開。

林智堅分享，前往2019縣市幸福指數授獎的路上，他一路反思「是哪裡做得不夠好」、「到底差幾分」、「輸在哪裡呢」，小劇場不斷上演，到了現場，今年獲得第一名、鄰座台北市黃珊珊副市長向他輕鬆分享，「我們只差0.02分」，林智堅才鬆了一口氣，自嘲在誤差範圍之內得到第二名，馬上打起精神，勉勵同仁「明天太陽依舊升起，我們繼續努力」。

林智堅也向台北市長柯文哲正式宣戰，他會好好精進努力、重整旗鼓，明年帶領新竹市，誓要奪回「最幸福城市」的榮耀；林智堅11/22凌晨在臉書分享這段領獎心情，吸引網友加油打氣，紛紛留言肯定「和以前比新竹已經很讚了」、「不管第一名是哪一個城市，我覺得新竹有小智，全台灣最幸福！」、「我們就是第一名」、「怎麼可能輸台北！」，也有新竹縣民吶喊「新竹縣民羨慕第一名的新竹市」，支持林智堅市長明年再與台北市一較高下，重返第一。

林智堅市長現場也提到，與其他名列前茅的城市相比，新竹市規模小、面積小、人口也只有44萬，但身為市長，首要工作不是想要做什麼，是人民需要什麼，「我們最重要工作是做人民所期盼的工作」，他強調，要為市民創造幸福，5年來他率領團隊以小博大，向中央爭取前瞻計畫，陸續推動改變這座城市的各項建設，以五大城市願景為目標，讓市民感到光榮與驕傲。