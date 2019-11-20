竹市立委最新民調　藍綠對決鄭宏輝勝鄭正鈐3.5%

▲選戰倒數52天，最新民調顯示藍綠雙方支持度差距只剩1.9%。(圖／鄭宏輝競選辦公室提供，下同)



地方中心／綜合報導

選戰倒數52天，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝對戰國民黨鄭正鈐態勢底定，根據最新民調，雙方支持度差距只剩1.9%，已在誤差範圍內，民調更顯示，假設選戰只剩藍綠兩組人選，鄭宏輝將以41%勝過鄭正鈐的37.5%。

▲民調顯示，假設選戰只剩藍綠兩組人選，鄭宏輝將以41%勝過鄭正鈐的37.5%。

鄭宏輝競選總部今（20）日上午召開「集中選票、唯一支持會贏的鄭宏輝」民調記者會，總幹事翁枝弘指出，鄭宏輝的民調穩定成長，不論是看好度，或是藍綠對決的支持度，鄭宏輝都已經勝出，呼籲市民票投真正會贏的鄭宏輝。

競總副主委劉康彥引用此份民調指出，鄭正鈐的支持度為29%、鄭宏輝緊咬在後、支持度為27.1%，接續為高鈺婷18.4%、廖蓓瑩0.8%。若觀察數個月來的民調趨勢，鄭宏輝呈現穩定成長，鄭正鈐則是大幅下滑。

▲競總副主委劉康彥指出，觀察數個月來的民調趨勢，鄭宏輝呈現穩定成長。

劉康彥說，鄭宏輝的支持度從七月的19.5%、九月的22.3%穩定上升至27.1%，鄭正鈐則從原本的37.4%跌破三成，只剩29%，兩人差距僅剩1.9%，已在統計抽樣誤差範圍內，且在藍綠對決的情況下，鄭宏輝支持度已超過鄭正鈐，呼籲市民團結、集中選票。

▲民調指出，兩人差距僅剩1.9%。

此外，民調詢問選民「誰最有可能當選新竹市立委? 」，鄭宏輝的看好度為37.6％，鄭正鈐則是25.1%，雙方差距12.5%，劉康彥強調，在看好度與藍綠對決下，鄭宏輝都已勝出，呼籲市民思考誰是最有經驗、紮根新竹、捍衛台灣、真正會贏的候選人。

▲民調詢問選民「誰最有可能當選新竹市立委? 」，鄭宏輝的看好度為37.6％，鄭正鈐則是25.1%，雙方差距12.5%。

鄭宏輝競選總部總幹事翁枝弘表示，團隊在這幾個月在地方踏實經營，了解在地人的想法，除舉辦親子取向活動，更舉辦了多場政策記者會，提出具體的論述，關心新住民、運動員、消防員、外送員的勞動權利與教育、客家、動保等等議題，至今民調穩定成長7.6%，顯見選民需要的是具體的政策牛肉。

翁枝弘也說，反觀國民黨對手鄭正鈐，雖號召正能量選舉，卻利用充滿歧視的仇恨動員製造對立，打政治口水，非新竹市民可以認同，來捍衛主權、守護主權，呼籲大家集中選票，讓手中這張選票能發揮，呼籲市民集中選票，投給會贏的人，「不要讓國民黨漁翁得利」。

劉康彥表示，該份民調係委託山水民調公司於108年11月14至16日進行，以電訪方式隨機訪問設籍新竹市、年滿20歲以上的民眾，共完成1070份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

▼民調抽樣樣本參考。