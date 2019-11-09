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全台首位！「景觀界奧斯卡」肯定　林智堅市長獲亞太區景觀建築傑出人物

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▲▼全台首位！「景觀界奧斯卡」肯定　林智堅市長獲亞太區景觀建築傑出人物。（圖／新竹市政府提供）

圖、文／新竹市政府提供

全球最大國際景觀組織「國際景觀建築師協會」亞太區分會（IFLA, International Federation of Landscape Architects）於昨（8）日晚間宣布今年獲得「亞太區景觀建築傑出人物獎」的6位得獎者，新竹市長林智堅成為台灣獲得此獎肯定第一人，國際景觀建築師協會（IFLA）將於明年在馬來西亞檳城「世界景觀建築聯盟大會」正式頒獎。

國際景觀建築師協會亞太區分會於11月8日公布本屆「2019國際景觀大賞-亞太區景觀建築傑出人物獎」（IFLA ASIA-PAC LA LUMINARY AWARDS 2019）獲獎名單，共計6人榮獲殊榮，為台灣新竹市長林智堅、新加坡國家發展部宜居城市中心執行總監邱鼎財、上海綠化管理局局長胡運驊、新加坡國立大學生物科學系教授陳偉興、中國工程師施奠東與北京林業大學園林學院教授王向榮。

▲▼全台首位！「景觀界奧斯卡」肯定　林智堅市長獲亞太區景觀建築傑出人物。（圖／新竹市政府提供）

國際景觀建築師協會（IFLA, International Federation of Landscape Architects）成立於1948年，舉辦全球景觀建築比賽超過20年，是全球最具國際、公信力的世界景觀大賽，獎項更堪稱「景觀界奧斯卡」，該協會表示，2017年起特別設立「景觀建築傑出人物獎」，鼓勵非景觀建築專業背景，卻對景觀環境有重大貢獻的各領域工作者，每年協會都經過審慎評估、評選出獲獎的佼佼者，2017年得獎者之一為泰國瑪哈．扎克里．詩琳通公主。

中華民國景觀學會理事長許晉誌表示，新竹市政府近年透過全體公務員投入，推動創新行政程序，重視公共工程設計品質，成為城市景觀治理典範，他也說，林智堅市長是台灣第1位榮獲此殊榮者，得獎意義非凡，將讓台灣景觀走向世界，讓世界看見台灣的景觀建築設計實力。

▲▼全台首位！「景觀界奧斯卡」肯定　林智堅市長獲亞太區景觀建築傑出人物。（圖／新竹市政府提供）

「林智堅市長讓建築景觀發揮專業，新竹市景觀與建築脫胎換骨！」台北科技大學建築系副教授林靜娟表示，林智堅市長推動公共建設對話平台，並親自主持會議，讓景觀建築專家與公部門直接對話，進行跨局處整合，創立有效決策機制，透過此機制推動步行城市等重大建設，原本被遺忘的空間重新活絡、充滿笑聲，更重新找回市民的認同與光榮感。

林智堅市長表示，得獎肯定是來自市府團隊努力，他強調，過去5年找回新竹市民對公共建設的信心與期待、公務同仁的光榮感，而優秀景觀建築專家也紛紛投入新竹市公共建設，他強調，新竹市的改變，已經證明透過建立「尊重專業、重視美學」有效機制，可以打造人民有感、解決問題又具美學的公共建設，如新竹漁人碼頭、進擊的公園、新校園運動等整體建設，也期待新竹市作為台灣城市典範，能夠翻轉公部門的美學文化。

▲▼全台首位！「景觀界奧斯卡」肯定　林智堅市長獲亞太區景觀建築傑出人物。（圖／新竹市政府提供）

行政處表示，林智堅市長上任後，嚴選優質規劃設計團隊、並改革工程招標原則，一改過去最低標原則，改為最低及格評分標與最有利標，淘汰品質不佳廠商，從根源提高工程品質；另外，林智堅市長透過親自主持馬拉松會議「重大建設會報」，讓公部門、景觀建築專家直接對話，在會議中解決問題、有效決策；再透過每周「工程管控會議」確保工程進度與施工品質。

行政處表示，中華民國景觀學會有鑒於新竹市政府近年來，透過革新行政程序，強化把關公共工程品質，城市景觀治理成績卓著，為城市景觀治理的典範，在經過仔細審核後，推薦市長林智堅角逐「2019國際景觀大賞-亞太區景觀建築傑出人物獎」（IFLA ASIA-PAC LA LUMINARY AWARDS 2019），昨日宣布得獎名單。

行政處也指出，除了林智堅市長獲得「亞太區景觀建築傑出人物獎」，幸福廣場、隆恩圳與新竹漁人碼頭等三項建設也獲頒「2019國際景觀大賞-亞太區」（IFLA ASIA-PAC LA Awards 2019）佳作，並強調未來會持續努力，改善城市景觀。

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