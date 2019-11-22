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涉賄選！社團招募會員供吃供玩還有扮手禮　1羈押禁見1交保

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▲台南地檢署偵辦麻豆賄選案，將李姓被告聲請羈押禁見獲准，另名鄭姓被告以5萬元交保候傳。（圖／記者林悅攝）

▲台南地檢署偵辦麻豆賄選案，將李姓被告聲請羈押禁見獲准，另名鄭姓被告以5萬元交保候傳。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市地檢署接獲檢舉，有社團招募會員，標榜加入會員有提供會餐、旅遊、年終尾牙等福利，還有「伴手禮」，疑有涉嫌賄選，11月19日指揮台南市調查處、台南市麻豆分局 ，傳訊相關人士31人，訊後檢方將李姓社團人員聲押禁見獲准，另鄭姓被告5萬元交保。

台南地檢署承辦檢察官黃齡慧，接獲麻豆區賄選情資，於11月19日指揮台南市警局、法務部調查局台南市調查處、台南憲兵隊執行搜索及傳喚，搜索地點1處，及會同協辦檢察官多人，共傳喚訊問人數共31人。

檢察官訊問後認為李姓社團人員涉嫌違反選舉罷免法第99條第1項之賄選罪嫌重大，且有隱匿、湮滅罪證及串證之虞，向台南地院聲請羈押，經法院裁定羈押禁見，鄭姓共犯亦涉嫌違反選舉罷免法第99條第1項之賄選罪嫌重大，然無聲請羈押必要，諭知具保5萬元。

據了解，台南地檢署接獲賄選檢舉情資指出，台南市有社團等單位，發出招募會員200人的宣傳單，指每人繳1200元，會員每年可會餐4次以上，每年全台省旅遊10次以上，旅遊另繳費用；參加會員每人可領取香腸5節、魚丸8粒、可口奶滋2條，另有通知單指12月16日將舉辦年終尾牙，被指控涉嫌賄選。

台南地檢署19日指揮警、調、憲邱隊員，傳訊相關人員31人，以釐清是否涉嫌2020大選賄選。檢警調均以偵查不公開為由拒絕說明案情。

據了解，該社團招募會員有明講要收入會費，且旅遊也要另外繳費，而非免費，但以1200元會費1年可會餐4次以上，「福利」相當好，且12月16日將要辦年終尾牙，時機也相當敏感。

▲台南地檢署偵辦麻豆賄選案，將李姓被告聲請羈押禁見獲准，另名鄭姓被告以5萬元交保候傳。（圖／記者林悅攝）

▲「109年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察」分區座談會，19日在台南地檢署舉行，旅遊、餐會活動，目前是檢警調查賄首要重點項目之一。（圖／記者林悅翻攝）

「109年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察」分區座談會，19日才在台南地檢署舉行，由南檢檢察長林錦村主持，會議由檢、警、調、政風等機關就選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效提出報告。其中 檢察總長江惠民提出9項查賄工作要點中，第5項就是旅遊餐會案件應特別注意蒐證完整，可見旅遊、餐會活動，目前是檢警調查賄首要重點項目之一。從南檢將本涉賄案李、鄭2名被告，1人聲請羈押禁見獲准、1人交保候傳，顯示檢方掌握本案相關證據力，後續發展有待觀察。


另，國民黨台南市第二選區立委參選人李武龍競選總部20日發布新聞指出，日前有人假借競選總部及多個工會、社區名義向外招攬揪團，只要繳交費用就能參加餐會、旅遊、拿禮品及年終尾牙等，總部在11月16日接獲支持民眾反映後，立即向警方舉報，要求警方調查釐清一切。

李武龍競選總部強調，李武龍堅守反賄選，從未對外招攬相關活動，一發現有不法情事立即向警方報案以正視聽，相信在檢警調查下能釐清案情，是否為有心人栽贓、抹黑？靜待調查結果出爐。

李武龍投入選戰後，堅持一步一腳印，走遍大街小巷，跑遍選區內的13個行政區、160個里，傾聽大家心聲，並將需求轉化為政見，期以優質的政策吸引選民，拒絕以抹黑、賄選方式贏得選戰。


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