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竹聯幫主么哥70歲壽宴辦在警政署對面　「800桌變123桌」低調慶生

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警政署。（圖／翻攝自Google地圖）

▲新的宴會地點就在警政署對面。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

竹聯幫幫主黃少岑的70歲壽宴原本預計本月要在南港展覽館席開800桌，但受到警方強力約束，經過政商人士溝通，最後決定以不公開的方式慶生，地點選在行政院和警政署對面的五星級大飯店，桌數則減少至123桌。不過，相關人員也擔心如果太高調可能又會被迫取消，一切都只能低調進行，甚至對內部人員下令不准對外多說，到時會以訊息通知詳細的時間、地點。

由於今年是竹聯幫成立60周年，剛好也是幫主黃少岑（么哥）的70歲大壽，根據《自由時報》報導，宴會消息曝光之後，幫眾原本打算取消，後來有政商人士幫忙溝通，認為慶生是人之常情，最後總算獲得准許以低調慶生的方式進行，桌數也從800桌下修至123桌，只是新的地點剛好選在警政署對面的五星級大飯店，附近還有行政院、監察院等，時間、地點都很敏感。

▲▼生日,蛋糕,蠟燭,慶生。（圖／pixabay）

▲竹聯幫成員原本只是想替幫主慶生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

傳聞為了讓慶生宴會順利舉辦，竹聯幫內部人員都被下了封口令，一切低調進行，就怕行程又出現變數。據了解，台北市警局目前註記的幫派組合約108個，其中竹聯幫以及所屬的堂口就有42個，而旗下堂口所經營、聚集場所多達238處，若舉辦成立60周年的慶祝活動，勢必會有許多幫派大老、角頭參加，也讓警方繃緊神經。

其實，幫主黃少岑近年都在調養身體，很少出席活動，頂多就是參加以前軍校的同學聚會，今年70歲大壽剛好又是幫派成立60周年，原本選在11月20日於南港展覽館席開800桌，且每桌開價1萬5000元進行認領；但有知情人士透露，最一開始大家只是單純想幫么哥慶生，辦到800桌並非出自他的意思。

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