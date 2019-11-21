AI刷臉、仿字應用　LINE DEVELOPER DAY 2019東京落幕

▲LINE 技術長朴懿彬。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導



LINE在11月20日至11月21日於日本東京舉辦年度科技盛會「LINE DEVELOPER DAY 2019」，吸引各國將近3,000名開發好手齊聚，LINE 技術長朴懿彬於開場演說從人工智慧、數據平台和基礎設施、資安與隱私三大關鍵技術領域說明LIFE with LINE，並展示多項人工智慧創新應用。



今年的LINE DEVELOPER DAY來到第五屆，也創下有史以來最多台灣開發工程師參與的紀錄，將近30位來自台灣的開發工程師在現場分享有關人工智慧、非技術性主題，像是UI/UX 及專案管理、資料及API應用等內容，並透過實作工作坊大方分享專業領域知識。

台灣工程師的參與，主要是因為LINE近年在台灣投入資源專注人工智慧、資料科學與資料工程，並透過機器學習不斷精進中文的自然語言處理，像是目前已應用在「LINE 客服小幫手」中的客服機器人，並在「LINE訊息查證」用以判斷用戶回報的假訊息是否查核過，以及LINE MUSIC的歌曲搜尋。

今年大會也發表為外部開發者持續優化的各種API工具，包括新版的 LIFF v2、Messaging API、flex message simulator（beta），以及新推出的friends statistics API等，並鼓勵外部開發者透過 LINE MINI App發表平台將應用直接連結到LINE平台，讓用戶在LINE的主頁、聊天室下方的＋選單等環節，就可以搜尋或使用這些服務。

▲LINE DEVELOPER DAY 2019 採用臉部辨識技術加快千人報到程序。（圖／LINE提供）



LIINE關注三大關鍵技術領域的進展，因此會中展示多項人工智慧應用，包括首度採用臉部辨識加快千人入場報到的程序，與會者在活動前將自己的臉部照片上傳至LINE DEVELOPER DAY官方帳號中，入場時在櫃檯僅需不到一秒鐘就能透過臉部辨識完成報到，快速消化人潮，甚至在開幕時段現場展示個人化字體產生技術，書寫機器經學習後，可以產生一套完整的與個人字跡相仿的日文字體，取代學生手寫報告的辛苦。



而LINE BRAIN整合LINE旗下所發展的各項人工智慧技術，包括Clova雲端虛擬助理，向外推廣尋找合作夥伴，透過日語等亞洲語言數據庫的訓練，輔以在地用戶的行為數據做分析，讓LINE BRAIN OCR 光學字元辨識技術與 LINE BRAIN VISION 人臉及影像辨識技術的準確性較歐美技術高。



今年6月在LINE東京年會中，展示以人工智慧協助餐廳處理顧客電話訂位的語音應答技術，也有具體的進展，像是採用此技術的LINE AiCall服務已正式上線，結合LINE BRAIN的語音識別、聊天機器人和語音合成做自然語言處理，實現自然對話，目前已與日本My Grill＆Bakery Otemachi等幾家特定餐廳開啟實際的合作。

▲LINE AiCall 以人工智慧支援電話訂位的語音應答技術已與日本餐廳展開實際的合作。（圖／LINE提供）



其二就是統一管理的自助式數據平台與基礎設施，因為在LINE數據平台上，每日產生超過1兆筆的新記錄、壓縮過的新數據超過390 TB、執行7萬個不同的資料處理程序、Presto有3萬個資料查詢程序，每日的資料處理與計算的規模驚人，因此LINE 採用統一管理的一套可讓內部資料分析師和資料科學團隊自助使用的數據平台，有效且嚴謹的運用與分析跨服務所累積的資料。

其三是資安與隱私，因為LINE致力保護用戶資料和隱私，在合法運用資料的同時，也嚴格遵守法律和隱私注意事項，因此為了更嚴謹的使用數據來優化服務，資料治理是不可或缺的要素，所以LINE 在所有服務開發初期的功能設計階段即導入隱私設計（Privacy by Design），隱私和法律團隊會進行最嚴格的審查並提供建議。



LINE從多個層面同步維護資安與用戶隱私，其中包括自2016年推出的LINE資安漏洞回報獎金計畫，從今年11月15日起，正式轉移到 HackerOne 平台上，向全球頂尖的駭客開放，定期公開弱點修復報告，持續強化資安防護。

此外，LIFF v2 版本正式上線，主要是LIFF（LINE Front-end Framework）可以在LINE App內運作的 Web App 平台，使網頁開發者可以提升用戶在使用情境上的網站互動與切換的體驗，而LINE在今年10月推出 LIFF v2 版本擴充多項功能，若想分享連結給朋友，無需跳轉至其他網頁。

▲LINE DEVELOPER DAY 2019東京落幕。（圖／LINE提供）