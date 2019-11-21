洪慈庸「質詢率」空戰楊瓊瓔「質詢數」　雙方互指對方抹黑

▲洪慈庸團隊以質詢率空戰楊瓊瓔，對方以質詢數反擊，雙方互指對方抹黑。（圖／洪慈庸競總提供）

記者李忠憲／台中報導

無黨籍第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委洪慈庸，在帶職參選的台中市副市長楊瓊瓔加入戰局後，雙方攻防激烈。洪慈庸總部21日轉發洪慈庸與楊瓊瓔的立院質詢率PK，洪97.9%大勝楊67.9%；遭楊競總以「質詢數」反擊稱「楊比洪高出44%」！雙方互發新聞稿指對方抹黑，火藥味十足。

台中市副市長楊瓊瓔「帶職參選」第三選區立委，回鍋與無黨籍立委洪慈傭展開復仇戰，兩個女人的戰爭這幾天已嗅聞出火藥味。日前楊瓊瓔公布影片直指洪慈庸「看不到人」，洪也立刻反擊稱「我花3年爭取你20年爭取不到的」。

21日下午，洪慈庸競總發現楊瓊瓔競選總部執行長洪栁益，竟公然在后里當地的LINE群組放上「抹黑」圖檔，遭民眾質疑，並截圖通知洪慈庸競總。原來，今天上午8點多，洪總部在該群組放上與楊瓊瓔組圖，內文稱「誰當立委更認真 一比就知道」、「洪慈庸質詢率97.9%」、「楊瓊瓔質詢率67.9%」，「洪慈庸出席率更高達99.3%，能講究何必將就，選洪慈庸就對了！」

▲民眾發現楊瓊瓔團隊再群組貼出抹黑訊息，截圖向洪競總檢舉。（圖／洪慈庸競總提供）

楊瓊瓔競總執行長洪柳益下午立刻貼出組圖回擊稱，「質詢不夠，抹黑來湊」、「根據立法院系統統計，同樣的1360天，楊瓊瓔質詢204次，洪慈庸質詢141次，楊比洪高出44%」、「這樣還有人硬凹洪慈庸質詢率比較高，這就是民進黨新聞局長的訓練嗎？」

洪慈庸辦公室發言人馬君儀表示，根據公督盟評鑑資料，楊瓊瓔在第8屆立委（2012年到2016年）的第1到8會期，應出席質詢次數為238次，但口頭質詢次數僅有166次，質詢率為69.7%；楊被評鑑為待觀察立委的第7會期，質詢率更只有58.6％。

她表示，反觀洪慈庸立委，第9屆至今所有會期中，應質詢數為146次，口頭質詢數為143次，質詢率高達97.9％。

馬君儀表示，所謂的「質詢率」就是「實際質詢數」除以「應質詢數」再乘以100%，就是因為質詢率太低，楊瓊瓔才會被列待觀察立委，楊瓊瓔陣營刻意拿「質詢數」轉移「質詢率」過低的焦點，實在非常可惡。

她說，這已經不是楊陣營第一次抹黑被民眾發現，前神岡鄉長王堃棠也曾在line轉傳抹黑的貼圖，卻事後表示自己「只是將別人傳來的貼圖，再轉傳而已」。希望類似事情不要再發生，且希望洪柳益了解真實數據後，能為自己發抹黑貼圖檢討道歉。

▲▼楊瓊瓔團隊以質詢數空戰回擊洪慈庸團隊，雙方互指抹黑。（圖／楊瓊瓔競總提供）

洪柳益則認為，洪慈庸團隊指控他抹黑根本是自虛烏有，洪辦新聞稿就已坦承洪慈庸的質詢數比較低，才應該向社會大眾道歉。

他指出，2人委員會和立院議題都不同，算出席率根本沒有意義。質詢數統計在立法院網站都能公開查閱，洪慈庸4年內不斷轉換委員會，有些委員會如司法法制也偏冷門，應質詢數自然少，算出高質詢率根本是自嗨。楊瓊瓔擔任立委時期深耕業務繁多的經濟委員會，並身兼修憲及紀律委員會的委員，應出席數自然遠高於洪，總質詢數也高於洪。洪柳益呼籲對手擔任立委期間質詢數少就道歉，不需要用複雜的計算公式欺騙選民。

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