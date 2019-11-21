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「黑色購物節」長達7天營業時間公告　好市多：後幾天優惠越狂　

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▲▼好市多內湖店 。（圖／記者張一中攝）

▲好市多黑色購物節即將於11月25日開搶。（圖／記者張一中攝）

記者陳涵茵／台北報導

雙11還沒買夠嗎？美式賣場好市多（Costco）黑色購物節即將下週11月25日盛大登場，今年台灣好市多黑色購物節從3天加碼到7天，打破過去紀錄可說是「全球最長黑色購物節」，營業時間也有所調整，讓消費者可以從早上8點一路買到晚上9點30分，好市多更透露：「越到後面幾天，優惠越大。」

首次好市多黑色購物節從2017年起掀起搶購熱潮，接著2018年延長至3日，2019年加碼至7日。長達7天的購物節民眾預備開搶，好市多也有備而來，除了限量商品，其他特價商品皆準備超大貨量應戰。

▲▼好市多。（圖／ETtoday資料照）

▲今年好市多黑色購物節長達7天。（圖／ETtoday資料照）

好市多行銷企畫副總經理王友玫表示：「為了讓消費者都可以買得開心，今年延長到7天希望能分散消費者人潮，且天天加碼不同優惠，越到後面幾天，驚喜與折扣越多，會有大家絕對喜愛的商品出現，請會員期待。」她更提到，若天天排隊幸運搶購到所有優惠商品，與原價相較最高可省下高達20萬。

美式賣場好市多（costco）北投店。（圖／記者曾婉婷攝）

▲美式賣場好市多排隊人潮。（圖／ETtoday資料照）

為給消費者驚喜，業者保持神秘不劇透多達100多項商品內容，僅透露自11月25日至12月1日天天都有驚喜，過去來說黃金、家電、3C用品等都是熱門必搶商品，每日的精選商品優惠資訊，都會在前一晚公告在好市多App上，前一晚提早列清單做準備，購物之餘才能大省特省又不失心瘋。

黑色購物節活動期間，全省門市營業時間週一至四改為上午9點營業至晚間9點半；週五至週日提早自上午8點營業，營業至晚間9點半。

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