花蓮太平洋溫泉花車嘉年華蓄勢待發　23日將熱鬧登場

▲日本岩手縣盛岡山車慶典將於活動中「原汁原味」重現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

睽違三年的花蓮「2019太平洋溫泉花車嘉年華」活動，即將於本週六23日下午5點在東大門廣場及金三角商圈隆重登場，花蓮縣各界正是緊鑼密鼓籌備中，當日將由日本盛岡山車等45組隊伍共同踩街遊行，其中包括日本原汁原味的澤目獅子舞、三颯舞演出，以及花蓮在地超萌幸福紅面鴨大量發生，與民眾近距離同樂。

今年太平洋溫泉花車嘉年華主會場活動，將於下午5點開始，遊行隊伍於下午6點出發，沿著中山路、中正路、文創園區前圓環、中華路、中山路行進，最後回到東大門廣場主會場，全程約2公里。本次特別於文創園區前圓環及中華路、福町路路口設有2處展演區域，供民眾定點欣賞，歡迎大家共同感受踩街的歡樂氣氛。

日本岩手縣盛岡山車慶典將於花蓮「原汁原味」重現，今年以「矢之根」與「桃太郎」造型亮相，這些都是日本在重大值得慶祝的活動時演出的劇目。20日山車將於東大門廣場進行組裝，高達5公尺、寬4公尺、長8公尺、重達2噸的祭典山車，將與花蓮民眾做近距離的交流。

▲「盛岡三颯舞」將與花蓮在地學子共組隊伍演出

當日踩街隊伍還有首度邀請東北五大祭典的「盛岡三颯舞」與在地學子共組隊伍，此外，縣府特別安排「紅面鴨大量發生」，搭配時下超夯的Baby Shark與妖怪手錶等歌曲，要展現超萌實力融化現場民眾。活動代言人「甜心主播」林柏妤也將至現場與大家見面。

踩街遊行啟動後，沿街還有「集章遊行摸彩歡樂派對」可以參加，民眾只要於下午5點至晚上8點半間，在活動臉書粉絲頁按讚或追蹤IG，前往中華路一心泡泡冰旁及大禹街口、東大門主會場服務台，領取集章卡後，再前往以上三個地點收集戳章，憑完成三個戳章的集章卡除可領取紀念品外，還可參加抽獎，獎項有智慧型手機、米禮盒及住宿券等。

留在東大門廣場主會場的民眾，現場除有10家可行動支付的人氣店家可以逛，縣府為重現日式祭典場景，將日本盛岡市知名的「碗子蕎麥麵比賽」搬到活動會場，舉辦盛岡一口麵及花蓮一口扁食的競速比賽，歡迎有興趣的民眾把握機會前往報名，相關活動訊息可至活動官網查詢：http://hualien1123.com/。

▲花蓮在地超萌幸福紅面鴨與民眾近距離同樂。

為提高民眾對活動參與度，本次針對花車及遊行競賽組隊伍，縣府特別在評分項目加入「網路人氣投票」，從11月20日上午12點開放票選活動至11月23日下午4點止，單一帳號每日每隊伍限投一次，花車組及遊行組每日最多各投五次，歡迎民眾幫自己喜歡的隊伍衝高人氣，也歡迎活動踩街當天蒞臨現場為隊伍熱烈應援加油。

詳情請參閱投票網站：https://reurl.cc/9znMzd。此外，花蓮縣府也陸續推出【尋找矢之根】線上抽獎、日方三颯舞教學、花蓮溫泉專車、東大門夜市優惠及「大口呼吸3─秋遊花蓮樂抽百家民宿多一晚」等系列活動，歡迎全國鄉親好朋友前來花蓮，呼吸新鮮空氣，享受「花園城市」之美，更多優惠及活動資訊可詳閱花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/。