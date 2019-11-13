涉助潤寅詐貸17億　北檢約談中纖副總…聲請延押楊文虎女兒

▲中纖劉姓副總涉嫌幫助潤寅詐貸17億元，13日被移送台北地檢署由檢察官複訊。（圖為／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦潤寅實業詐貸300億元案，陸續發現多家上市櫃公司幫忙用假交易助貸，繼先前查出福懋興業涉嫌幫忙詐貸百億元後，又發現中纖公司協助詐得17億元，台北地檢署13日指揮調查局搜索約談中纖劉姓副總到案，另外潤寅千金、負責人楊文虎的女兒楊宇晨已遭收押近2個月，檢察官也在羈押期限屆滿前，向法院聲請延押。

▲福懋興業前副總黃明堂涉嫌陸續協助潤寅詐貸上百億元。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

潤寅實業涉嫌用應收帳款等不實單據文件，向10多家金融機構詐貸累計300多億元，節制2016年6月為止，仍積欠84億元，潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻卻已潛逃出境，當時楊文虎的女兒楊宇晨還留在台灣，但因疑似協助父母洗錢湮滅詐貸事證，9月間在桃園機場準備搭機離境前遭攔下，由檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調持續清查潤寅詐貸手法，陸續發現福懋、新纖、台化、中纖等上市櫃公司，都有高層或業務承辦單位，疑似收受回扣為代價，協助潤寅製造假交易單據，讓潤寅可以順利向銀行詐貸，其中光是福懋前副總黃明堂就涉嫌協助詐貸100億元已遭收押。

▲潤寅楊文虎、王音之夫妻潛逃海外，留下女兒楊宇晨等19人被羈押在看守所。（圖為資料照／翻攝調查局網站）

至於中纖劉姓副總則是涉嫌與先前已遭收押的黃姓採購人員，配合潤寅王音之，在銀行核貸人員照會時，謊稱2公司間有真實交易，讓潤寅陸續貸得17億元，檢調先前已將黃男聲押獲准，13日再搜索劉姓副總的住處與辦公室並約談到案。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

建中驚傳遭駭 優秀校友：抗議圖書館侵犯個資「密碼猜一下就進了」

控高富帥KTV撿屍 女網友：「不可以對我怎樣哦」…她自己騎上去

性侵夜歸女反控妨害名譽 惡狼開庭猝死！被害女不起訴