明年儲蓄險要漲價了！　金管會拍板調降責任準備金利率

▲金管會公布明年度壽險業新契約責任準備金利率，其中新台幣、美元及人民幣保單將調降1碼。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（19）日公布各幣別新契約責任準備金利率調整方案，從明（2020）年起壽險業發行的新保障型保單，新台幣、美元及人民幣保單責任準備金利率將調降1碼，其餘澳幣、歐元保單也有調整，預計明年1月1日正式上路。

金管會每年都會參考政府公債殖利率，調整責任準備金利率，而當責任準備金利率調降時，壽險業者的提存金額也將提高，壓力變大且利潤被擠壓，為避免出現差損，就會反映在保費上。

根據財團法人保險事業發展中心分析結果，考量各幣別公債利率走勢有下降的趨勢， 2020年度各幣別適用的新契約責任準備金利率，其中新台幣、美元及人民幣保單各負債存續期間均調降1碼。

至於澳幣保單負債存續期間10年以下調降1碼，超過10年期者調降2碼；歐元保單負債存續期間超過6年期者均調降1碼，6年期以下者維持不變。

金管會明年擬調降保單準備金利率，也預計對儲蓄險保單訂定死亡保障門檻，市場傳出明年儲蓄險保費將漲10%以上，不過金管會主委顧立雄先前曾說，調降1碼後，預估保費將漲2%至3%。

金管會保險局提醒，壽險業者應確實衡酌外在市場利率，選擇合適的資產予以配置，並確實執行資產負債管理，多銷售保障型保險商品提高國人保險保障，穩健公司各項業務的經營。