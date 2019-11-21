萬元「鑄鐵鍋」集點回來了！網友準備開搶　吶喊：真的好會抓住煮婦的心

▲集點換鍋成了家庭主婦（夫）小確幸。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳涵茵／台北報導

超市賣場近年興起集點熱潮，各式各樣換購商品吸引不同消費群族搶購，其中，對家庭主婦來說最具吸引力的就屬鍋碗瓢盆了，曾轟動一時的超市琺瑯鑄鐵鍋集點加購活動近日又回來了，市價萬元的高質感鍋具僅要千元就能換購，消息一出大批網友摩拳擦掌準備開「集」。

今年為搶攻耶誕節與農曆春節檔期，知名連鎖超市業者自11月22日起推出7款集點換購活動商品，包含矽膠鍋鏟、隔熱手套、陶瓷雙色碗、陶瓷烤盅、陶瓷雙色烤盤、琺瑯鑄鐵圓鍋、琺瑯鑄鐵橢圓鍋等，活動期間單筆每滿200元贈印花一枚，集滿印花即可用最低不到一折起的價格加購商品。

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▲德國雙人鑄鐵鍋。

市價12,990的29公分琺瑯鑄鐵橢圓鍋，只要集滿30枚印花或用1000福利點，再加價3499元就能購得；集滿70枚印花則只要加價2999元，等於打了2.4折。廚具時尚外觀與超值價格，引起網友瘋狂討論留言吶喊「到底要不要放過我啊⋯⋯大概薪水有一半都花在你身上了」、「真的好會抓住煮婦（夫）的心」、「又要集一波了」。不過，也有網友認為，「點數換購的門檻越來越高」，還未集點就想放棄。

對此，業者強調全店印花集點換購活動的初衷，主要是想讓消費者平常購物時，也能順便集點並換購到心中喜愛的夢幻逸品，而且換購金額都以市價的最低折扣回饋。

根據數據顯示，超市業者至2015年開始推出全店印花集點活動，至今已完成7檔，累積換購數量已突破800萬件，每檔可創造換購金額數億元，全店印花集點活動共累積換購220萬件鍋具，與200萬件刀具和80萬件小家電，其中換購商品前5名中就有3款鍋具，可見集點換鍋已成了家庭主婦們的日常小確幸，打出「鍋具牌」依然奏效。