愛酒老饕的愛！超市「葡萄酒季」接連開跑　指定商品任選2瓶第2瓶享88折

▲全聯舊世界葡萄酒大賞22日開跑。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

繼4月推出「南半球葡萄酒大賞」後，全聯再度於11月22日起至12月5日祭出「舊世界葡萄酒大賞」，主打「讓葡萄酒成為日常享受」，找來達人精選10款來自北半球舊世界葡萄酒，如法國、西班牙、義大利等知名產酒國，其中有4款為獨家商品，愛酒老饕們快來挖寶吧。另美廉社的葡萄酒季也在11月6日正式開跑，指定商品任選2瓶，第2瓶促銷價可享88折。

全聯上檔期最熱銷葡萄酒TOP3分別是「阿根廷精釀塔那紅葡萄酒」、「智利之星-帕斯庫亞（美洛）紅葡萄酒」以及「尼德堡5600創始系列-希哈紅葡萄酒」，共賣出近5000瓶，十分受到消費者喜愛。此波「舊世界葡萄酒大賞」將於11月22日開跑，這次找來達人精選10款來自北半球舊世界產區的葡萄酒，包含法國、西班牙、義大利等釀造葡萄酒等國家。

▲法國香奈歪脖子梅洛紅葡萄酒銷量極好。



其中，有4款為全聯獨家商品，分別為「法國格蘭美食家紅酒」、「法國香奈歪脖子梅洛紅葡萄酒」、「法國AOC波爾多瑪若蘭紅葡萄酒」、「西班牙希利歐紅葡萄酒」，通通不用500元就可以帶回家。其中一款法國香奈歪脖子梅洛紅葡萄酒，銷售量平均每秒賣出3瓶，其酒果香濃郁，非常適合搭配烤雞肉、臘腸、覆盆子甜點塔。

▲義大利雀拉Lambrusco微氣泡紅白／葡萄酒搭配義大利麵或比薩一起享用十分適合。



除全聯的4款獨家品項，還有款達人特別推薦品項「義大利雀拉Lambrusco微氣泡紅白／葡萄酒」，採100%Lambrusco品種，保留天然發酵時所產生微量氣泡，口感微甜清爽，建議搭配義大利麵或比薩、甜點一起享用都非常合適。目前全聯販售葡萄酒品項將近135款，主要價位落在200-400元間。

▲▼美廉社葡萄酒季11月6日開跑。

另，美廉社自11月6日起至12月30日也推出2019葡萄酒季「巷口酒窖」，邀請12位葡萄酒界知名品評達人針對進口酒款做評鑑，此次特地引進台灣較少、來自德國頂尖紅酒產區的紅白酒，一瓶價位不到400元，十分划算。而獨家款西班牙4姊妹不僅外型吸睛，還來自西班牙呂宋酒莊的胡米亞產區，當地氣候及土壤相當適合蒙納斯崔葡萄生長，生產酒體濃郁，單寧相對柔和、圓潤，更加充滿新鮮的果香，提醒有2款式「限店販售」，想一次搜集4款的可要花些時間。目前葡萄酒季指定商品，任選2瓶第2瓶促銷價可享88折，以價高者折扣，同品項12瓶以上享大宗優惠價。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

