隕石首度發現「核糖」　出現時間比地球生命還早

▲ 日本大學與NASA共同研究發現，隕石里含有生命所需的糖分子。（圖／取自NASA）

實習記者謝汶穎／綜合報導

由日本東北大學、北海道大學和美國NASA組成的研究小組19日表示，在隕石中發現孕育生命的必需品的「核糖」。雖然先前也有發現胺基酸等有機物質，但這次是首次發現能夠成RNA（核糖核酸）的分子。

美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences）刊載這篇文章表示，研究小組在隕石中發現核糖和其他糖分子，包括阿拉伯糖（Arabinose）和木糖（xylose）。核糖是RNA重要的組成成份，可能是在古地球的隕石爆炸時，伴隨著這些生命構成物質來輔助生命誕生。

根據日本NHK報導，研究小組分析從太空墜落到澳洲附近的3個隕石碎片，透過特殊方式汽化後，分析成份時發現核糖的存在。檢測到的核糖最多只有25ppb，含量極為稀少。東北大學副教授古河佳廣（Yoshihiro Furukawa）表示，「這項研究發現提供核糖是從太空出現在地球上的第一個直接證據。」

隕石所發現核糖的碳同位素和地球不相同，因此也可以判斷並非是在墜入地球時，遭到地球物質影響，而是含在隕石內帶進來的。而這個隕石根據研究推測，出現的時間遠比地球生命出現的40億年前還要早很多。