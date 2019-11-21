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台東上里遺址15年研究出爐　填補新石器與鐵器時代之間失落時空

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▲▼上里遺址,三和遺址。（圖／取自史前館臉書）

▲上里遺址在近日研究顯示，可能填補連接新石器和鐵器時代的空缺。（圖／取自史前館臉書）

實習記者謝汶穎／綜合報導

上里遺址是卑南遺址晚期以及三和遺址早期的過渡期，近日史前館副研究員李坤修、史前館研究典藏組長葉美珍和專任助理陳柏仰共同主持的「台東上里遺址調查計畫」，經過15年的調查，將解開新石器時代演進到鐵器時代之間的空缺及未解之謎。

卑南史前文化距今2300年至3500年，而三和文化距今2300年至1000年，跨越新石器時代以及鐵器時代，但一直以來都找不到最關鍵的接續點。李坤修表示，上里遺址就是這段失落時空的關鍵，卑南文化進入上里文化後，再往南演變成三和文化。

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上里遺址中出現石器和鐵器的遺留，成為調查的重要關鍵。李坤修指出，上里遺址同時挖出陶甕的橋形把手以及三角形橫把手，分別代表兩文化的特徵之一，顯示上里遺址和這兩種文化之間的延續性。

計畫總結報告也指出，雖然從已指出可以找出相連姓，還是有一些問題尚未解決，上里遺址是否為兩者直接的傳承關係仍然無法得知。

上里遺址位於台東縣延平鄉紅葉村上里部落，在2004年前往調查時，發現大量散落陶片、玉器，巨石組成的遺址，像是石柱、石輪等等，以及完整的石板棺墓葬和大量的陪葬品。

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