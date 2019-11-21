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美眾議員電視直播放響屁　「噗」一聲成生命最長半秒鐘

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▲▼網友惡搞把影片作成熱影像儀版本。（圖／翻攝自Twitter／（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱））

▲網友把影片惡搞作成熱影像儀版本。（圖／翻攝自Twitter／@JonesboogieJohn)

記者楊庭蒝／綜合報導

美國電視新聞頻道《MSNBC》18日進行連線訪談，邀請到民主黨加州眾議員史瓦維爾（Eric Swalwell），針對川普使用納稅人的錢來幫助自己在選舉中獲得優勢做討論。當史瓦維爾滔滔不絕地發表自已的意見時，突然放出「噗」的一聲響屁，場面略顯尷尬，但他非常快就接回話題，觀眾與網友卻沒有放過這個機會大肆討論。

記者事後傳訊息詢問放屁一事，史瓦維爾表示，那絕對不是他，在現場連線的過程中甚至沒有聽到那個聲響。根據《紐約郵報》報導，史瓦維爾在講話的過程中停頓了一下，接著就發出了屁聲，但他努力忍住不笑並迅速繼續剛剛在討論的話題。

史瓦維爾接受訪問的影片迅速在網路上流傳，有網友在美國知名論壇Reddiit表示，一度懷疑是不是在褲子裡有夾麥克風，不然收音怎麼會那麼清楚。也有其他網友猜測是不是腸胃有問題。

最終節目在官方Twitter澄清，讓陰謀論者失望了，那個聲響是馬克杯刮到桌子所發出來的聲音，但不是所有人都能接受這個解釋。

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