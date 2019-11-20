「7000億不是政府自己喊的！」　Kolas：是台商規劃書扎實計算





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

針對國民黨立委曾銘宗質疑，台商資金回流是否有7000億元的議題，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）20日表示，7000億不是政府自己喊出來的，是從台商向政府提出的投資規劃書的投資金額表中，扎扎實實、一筆一筆來的，不懂國民黨為什麼要唱衰台灣。

Kolas 20日在臉書上說，「7000億」怎麼算出來？不是政府自己喊出來的，而是從台商向政府提出的投資規劃書的投資金額表中，扎扎實實、一筆一筆、而且嚴格剔除非投資項目，如回台之後產生的員工薪資、人事、行政成本等之後，統計出約7000億。若沒有剔除那些行政預算，台商「自估」回台投資的金額早已超過7000億。

Kolas表示，什麼叫做「投資金額」？舉凡企業想用來擴增產線、新建廠房、安裝設備、採購機具等所需的費用，都叫做「投資金額」，更不要說開始營運後可能產生的獲利，都還沒算到7000億裡面。

Kolas指出，什麼叫做台商「回」台？台商大可以不「回」台，大可以把在台灣或中國大陸賺到的錢繼續拿到東南亞、到中美洲、到非洲擴增產線、新建廠房、安裝設備、採購機具，但他們選擇回來台灣投資。要花的錢，究竟是國內原有的資金、或在海內外融資、或在海外存款拿回來投資，都可以。重點是擴增產線、新建廠房、安裝設備、採購機具的地點在台灣，錢都花在台灣。這就叫做「台商回台投資」。

最後，Kolas說，大家都有眼睛，都看得到，台商明明都已經回來新建工廠、擴廠、擴增產線、採購國產工具機、安裝設備，7000億就在那裡，國民黨立院黨團為什麼要一直唱衰台灣？為什麼要一直暗示台商寧願留在中國大陸？

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