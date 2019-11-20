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他匯款60萬「投資發大財」　銀行員和警攔阻！男：我已匯200多萬了

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▲何男到彰化五信匯款60萬被攔阻詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲何男到彰化五信匯款60萬被攔阻詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙集團儀稱投資代購服務經理，與彰化何男在社群軟體上認識，要何男先匯款60萬到他公司驗證身分，卻被彰化五信行員識破是詐騙手法，通報警方及時攔阻，沒想到何男對警方說，他光是在五信就匯了兩次共104萬元，還有在其他銀行也匯了百萬元，總共匯出去200多萬元，讓警方與行員不可置信「怎麼會那麼好騙？」。

警方指出，何男日前到彰化市五信欲匯款60萬元到自己的帳戶，再用提款卡匯款轉帳，還問五信行員「海關會卡帳戶嗎？」，此時行員懷疑何男是遭詐騙，立即請他到一旁的會議室相談，確定他是遭到詐騙，隨即向彰化警分局通報，成功阻攔詐騙。

▲何男到彰化五信匯款60萬被攔阻詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲何男在網路社群認識投資代購。（圖／記者唐詠絮翻攝）

何男後來還對警方說，「可是我之前已經匯過錢啦，在五信2次匯出104萬，還有去其他銀行也匯了將近1百萬元」，此話一出讓警方相當的傻眼，目前正循線全力追查詐騙集團行蹤。

警方並呼籲，詐騙集團老梗再現，警方除平時至金融機構加強與行員聯繫，亦請民眾提高警覺心，接獲相關詐騙電話或訊息，請牢記「一聽、二掛、三查證」反詐騙三步驟，無論任何情況，務必在第一時間通知警方，以免一時緊張，亂了方寸，造成財產損失。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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