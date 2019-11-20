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Bbox音樂才子遇酒駕肇逃殞命「留遺作」　網紅姊淚：會幫你完成

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記者陳豐德／新北報導

專精BEAT BOX口技的「音樂才子」劉姓男子，15日凌晨11點騎著重機載女友，卻與酒駕騎士擦撞後又撞上分隔島殞命，其網紅胞姊整理劉男遺物時，發現他的電腦內還有一首正在創作的歌曲，歌詞描寫綽號「白熊」的自己熬了2年半，為了夢想仍不斷堅持；胞姊難過地寫下「對不起，姊姊沒有在來生與你一起完成這些事情……我再也沒機會開口大喊劉XX小聲一點，我要睡了…」

劉姓女網紅在臉書及IG擁有近萬追蹤高人氣，他的弟弟劉男（22歲）本身也是一位Youtuber，專長是BEAT BOX、節奏口技與人聲打擊，在頻道內有多支教學BEAT BOX技巧的影片，還曾上過大陸節目「聲臨其境」表演，與徐姓女友（19歲）感情深厚。

▼音樂才子遇到酒駕肇逃殞命，令有近萬人追蹤的網紅姊姊不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼音樂才子遇到酒駕肇逃殞命，網紅姊不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）

劉男為了想要創作音樂，找了一分每天清晨4、5點就得起床上班的工作，就是為了留有足夠的時間替夢想鋪路，姊姊在替劉男整理遺物時，發現在電腦內他留下的遺作「吃鹹魚的熊」，歌詞寫著「鹹魚當了兩年半，何時才能終止，最後也沒個答案，何時才要開始」、「追逐夢想不該只靠運氣，也要思考在他來到時，該如何把它握緊」等，讓姊姊心疼不已，並寫下「未完成的部分，姊姊可以為了你去學其他，幫你完成。」

姊姊自責的在臉書說，你說你想拍Youtube、你說你想買車，這些等等你都沒來得及等我，說好的等我呢？對不起，姊姊沒有在來生（應為在世）與你完成這些事情，以前覺得你在房間練習BBOX很吵，影片、聽歌聲音都當演唱會在放，而現在安靜地讓我感到很不真實，我再也沒機會開口大喊「劉XX小聲一點，我要睡了…」

▼劉男留下的遺作「吃鹹魚的熊」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼音樂才子遇到酒駕肇逃殞命，網紅姊不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）

而針對肇事林姓騎士酒駕肇事逃逸，網紅姊也氣得質疑「你要是真的騎在左邊，被我弟騎重機從右邊往你左方撞，你能好好的活著？你安然無事？我弟卻往右方飛出去？你當下為什麼逃逸？因為你有喝酒，酒退了才去警局報警，警察檢驗只會說沒超標。」

回顧整起案件，劉男15日深夜11時許騎著黃牌重機，載女友行經板橋環河西路四段往土城方向直行，根據行車紀錄器在經過懷德街巷口時要左切，與後方林姓騎士發生擦撞後畫面中斷，此時劉男噴飛撞上分隔島後殞命，女友則是內臟破裂一度命危，出加護病房後仍在醫院觀察中。

警方到場後調閱監視器，並且依照現場目擊者指證，發覺行車順序為死者、林姓騎士及目擊者，認為林姓騎士涉有重嫌，案發後2小時將他通知到案，初步查驗發現他的機車上確實有碰撞痕跡，並且酒測值達0.04，他向警方辯稱當下是對方來撞自己，以為沒事才會騎走，警方訊後依照過失致死及公共危險等罪嫌將他移送偵辦，被裁定10萬元交保。

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▼劉男騎乘重機與酒駕騎士擦撞後撞擊到分隔島殞命。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼網紅弟與酒駕男子擦撞後倒地身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼網紅弟與酒駕男子擦撞後倒地身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼死者平時喜愛騎乘重機。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼網紅弟與酒駕男子擦撞後倒地身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼劉男專精BBOX並曾上過大陸節目。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼網紅弟與酒駕男子擦撞後倒地身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

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