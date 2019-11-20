武術狼師瞎掰「按摩要全裸」性侵女大生　事後無恥LINE「舒服」代價出爐

▲一位國立大學蔣姓武術教練涉嫌替女學生按摩時性侵得逞。示意圖非當事人。（示意圖／Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

一位國立大學蔣姓武術教師，利用替女學生按摩的機會性侵，犯後還傳LINE「太舒服了」，檢方依照利用權勢性交罪將他起訴。新北地院19日依強制性交罪判刑3年6月。全案可上訴。

這位蔣姓教師除了在學校教課外，在校外也有開設按摩工作室，會邀約學生到工作室消費。2018年3月，一位女學生到工作室按摩，他以「全身油壓必須全裸」為由，要女學生把衣服脫光。

女學生脫光後，又以「工作室有燈光」要對方戴上眼罩，女學生全部照做，接著蔣師就在按摩時上下其手，最後憑藉力氣大強迫性侵得逞。

事發後，校方性平會開除蔣姓教師，檢方也將他傳喚到案。蔣姓教師坦承有讓女學生全裸、戴眼罩，但否認有猥褻性侵。不過女學生下體採集到蔣姓教師的DNA，加上蔣姓教師事後還傳LINE給女學生「太舒服了」，讓檢方確定蔣姓教師犯案，將他起訴。

根據《聯合報》報導，蔣男在法庭上坦承要女學生脫衣和戴眼罩，但矢口否認性侵，堅稱雙方是兩情相悅，還說是女學生先摸他大腿挑逗，他才會心動暈船，指２人事後還有聊天互動。不過女學生事後有跟同學哭訴，隨即驗傷報警，女學生男友也傳訊息質疑蔣男，認定2人非兩情相悅，判刑3年6個月徒刑。