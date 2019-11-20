　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

武術狼師瞎掰「按摩要全裸」性侵女大生　事後無恥LINE「舒服」代價出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市簡姓男子請外籍女看護照顧父親，卻利用雇主權勢逼迫口交與按摩下體。（示意圖／Pixabay）

▲一位國立大學蔣姓武術教練涉嫌替女學生按摩時性侵得逞。示意圖非當事人。（示意圖／Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

一位國立大學蔣姓武術教師，利用替女學生按摩的機會性侵，犯後還傳LINE「太舒服了」，檢方依照利用權勢性交罪將他起訴。新北地院19日依強制性交罪判刑3年6月。全案可上訴。

這位蔣姓教師除了在學校教課外，在校外也有開設按摩工作室，會邀約學生到工作室消費。2018年3月，一位女學生到工作室按摩，他以「全身油壓必須全裸」為由，要女學生把衣服脫光。

女學生脫光後，又以「工作室有燈光」要對方戴上眼罩，女學生全部照做，接著蔣師就在按摩時上下其手，最後憑藉力氣大強迫性侵得逞。

事發後，校方性平會開除蔣姓教師，檢方也將他傳喚到案。蔣姓教師坦承有讓女學生全裸、戴眼罩，但否認有猥褻性侵。不過女學生下體採集到蔣姓教師的DNA，加上蔣姓教師事後還傳LINE給女學生「太舒服了」，讓檢方確定蔣姓教師犯案，將他起訴。

根據《聯合報》報導，蔣男在法庭上坦承要女學生脫衣和戴眼罩，但矢口否認性侵，堅稱雙方是兩情相悅，還說是女學生先摸他大腿挑逗，他才會心動暈船，指２人事後還有聊天互動。不過女學生事後有跟同學哭訴，隨即驗傷報警，女學生男友也傳訊息質疑蔣男，認定2人非兩情相悅，判刑3年6個月徒刑。

ET快訊
親民黨不分區大洗牌！　聯電榮譽副董宣明智搶進第三名
馬俊麟正宮「4大鐵證大反擊」　曖昧情書曝光..揭穿王瞳偷人夫
花200萬引進Gogoro警車！超過315km多收費基層怕爆
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

白休旅車撞進超商「斜45度卡櫃檯」原因曝　肇事黑車馬尾妹抱狗：我闖紅燈

美女士官爆不倫已婚中校飛官！　宿舍偷情「第一視角迷彩照流出」

武術狼師瞎掰「按摩要全裸」性侵女大生　事後無恥LINE「舒服」代價出爐

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉：原諒我

停車買水煎包！台中騎士撞倒瓦斯桶「瞬間起火」…2機車燒到剩骨架

台中3歲童受虐「頭骨凹陷」輕壓噴血…全身慘狀亡　父辯「吹風機吹的」收押禁見

花200萬引進Gogoro警車！超過315km「多收費」基層怕爆　新北警回應了

台南安南民宅大火！獨居屋主一跑出來就火煙狂竄　警一看秒帶回

10萬交保！69歲女運將「逆衝人行道」游泳教練截肢命危　癌妻泣訴：怎麼可以

撞游泳教練害命危截肢！69歲女運將「10萬交保」...自責哭：平時辛苦養遲緩兒

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

中華電信反擊吃到飽「流量魔人」　禁熱點分享！超量回溯收費求償

白休旅車撞進超商「斜45度卡櫃檯」原因曝　肇事黑車馬尾妹抱狗：我闖紅燈

美女士官爆不倫已婚中校飛官！　宿舍偷情「第一視角迷彩照流出」

武術狼師瞎掰「按摩要全裸」性侵女大生　事後無恥LINE「舒服」代價出爐

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉：原諒我

停車買水煎包！台中騎士撞倒瓦斯桶「瞬間起火」…2機車燒到剩骨架

台中3歲童受虐「頭骨凹陷」輕壓噴血…全身慘狀亡　父辯「吹風機吹的」收押禁見

花200萬引進Gogoro警車！超過315km「多收費」基層怕爆　新北警回應了

台南安南民宅大火！獨居屋主一跑出來就火煙狂竄　警一看秒帶回

10萬交保！69歲女運將「逆衝人行道」游泳教練截肢命危　癌妻泣訴：怎麼可以

撞游泳教練害命危截肢！69歲女運將「10萬交保」...自責哭：平時辛苦養遲緩兒

美參議院通過《香港人權與民主法案》　川普同意簽署後立案

自行分裝、清洗後冰...營養師揭「處理雞肉NG行為」：鮮度全沒了

法國駐台代表公孫孟「參訪法國巴黎人壽」　iSpace提供台灣客戶創新數位服務

馬俊麟「曖昧王瞳時間點」露餡！　私密對話藏「雲端APP」洩禁忌的愛

小田切讓霸氣看酸民：別管一般人說什麼！　「我唯一在意的人，只有我媽」

獨／聯電榮譽副董宣明智搶進第三名！親民黨不分區第一名是她

當朋友比情人更好的3大星座！射手渴望自由、天秤異性緣破表

白休旅車撞進超商「斜45度卡櫃檯」原因曝　肇事黑車馬尾妹抱狗：我闖紅燈

川普突改行程進醫院「心臟病問題」？　73歲總統駁：我很快就離開了

王瞳「苦戀情書全文」曝光！　露骨告白馬俊麟：我不怕愛你辛苦

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

網紅弟遭酒駕男擦撞橫死

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

應召女壞壞好友3次　嗆要嘛一起瘋

22歲熊貓撞賓利遭求償　駕駛出面澄清

撞游泳教練致命危　女運將哭喊：對不起

機上直播起飛！他被糾正還嗆：罰8萬小錢

撞斷游泳教練腿！69歲女運將平時養遲緩兒

即／台中西屯區牛排館2樓「狂竄濃煙」

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

3歲童遭虐死全身燙傷　父：吹風機吹的

買水煎包！騎士撞倒瓦斯桶「瞬間起火」

男藝人與網友互傳裸照　下秒遭截圖：給媒體

逃兵到美國　37歲回國妨礙兵役

更多熱門

相關新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

高雄一名吳姓男子到朋友家吸食毒品後，竟翻到隔壁鄰居的家中性侵正在睡覺的女屋主小美（化名），當他遇到反抗時還嗆聲「給妳10萬元，妳跟我做愛」，沒想到小美冷冷回一句話，瞬間讓吳男軟掉離開。高分院依入住宅竊盜未遂、強制性交，判吳男2年6月徒刑。

他替朋友討債　喊「讓妳現賺1萬」性侵

他替朋友討債　喊「讓妳現賺1萬」性侵

14歲女學生遭7學長關配電室性侵

14歲女學生遭7學長關配電室性侵

13歲小妹遭6男拖進公寓「鎖門逼壞壞」　輕生後發現竟懷孕

13歲小妹遭6男拖進公寓「鎖門逼壞壞」　輕生後發現竟懷孕

正妹漫步街頭　男「搓揉+上下蠕動」：讓你舒服

正妹漫步街頭　男「搓揉+上下蠕動」：讓你舒服

關鍵字：

性侵

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

她收編浪貓　3個月後發現是狗！

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

2兒年薪近200萬免上班　原來大學董事長是他媽

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

爸爸帶女兒雙雙沒電！　父女一碰到座位秒關機

丈夫整晚沒回家！嫩妻收簡訊氣炸

公開交往4年！惠利難得放閃柳俊烈

更多

最夯影音

更多
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面