關山獲台人「最愛5大自行車道」　趕緊來台東走跳

▲關山環鎮自行車道名列「台灣人最愛5大自行車目的地」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東繼2018年獲全球知名訂房網Booking.com選為「全球10大新興旅遊城市」，近日「關山環鎮自行車道」再度名列「台灣人最愛5大自行車目的地」。其他4處為宜蘭「安農溪自行車道」、花蓮「瑞穗自行車道」、日本廣島及中國桂林。縣長饒慶鈴獲悉此榮耀後表示：台東擁有友善便利的運動環境，近期更榮獲「2019 APEC運動城市論壇」票選最受歡迎運動城市前3名，饒慶齡邀請各地民眾帶著親朋好友，到台東健走並安排愜意的單車之旅，享受花東縱谷的迷人風光。



「關山環鎮自行車道」自1997年開通使用，為全國第1條觀光休閒專用自行車道，全長12公里，以水泥路面為主，路況平坦舒適，兩側有枕木欄杆且與交通要道隔離，騎單車不僅安全又能享受台東純淨的空氣。車道分為「親水段」及「親山段」，從關山親水公園出發，沿著關山大排與紅石溪而行，兩側盡是遼闊田野，隨著時序變化可以體驗不同的農村風景；離開紅石溪後進入「親山段」，旅客到達車道最高點的「縱觀日月亭」可眺望阡陌縱橫的稻田，感受小鎮悠哉的慢活步調。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

車道沿路除了觀光果園及休閒農莊，每年12月油菜花海開始綻放，隔年初陸續還有波斯菊、向日葵等展開絢爛美景，吸引旅客駐足合影；1月下旬的「關山蘿蔔季」適合親子同遊，享受下田拔蘿蔔的田園樂趣。關山也是東部重要米倉，1年兩期稻作，秋收之際稻浪搖曳，構成遍地金黃色美景；關山無汙染的環境中孕育的稻米粒粒飽滿，來到此處別忘了品嘗美味的關山便當。

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