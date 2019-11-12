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萌萌小小兵戶外教學　包圍台東關山派出所

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▲來自新生國小的百餘位學童們，在老師及家長的帶領下至關山警察分局實施戶外教學。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲來自新生國小的百餘位學童，在老師及家長的帶領下至關山警察分局實施戶外教學。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

「小小兵來襲」！來自台東市新生國小的百餘位學童，在老師及家長的帶領下至關山警察分局實施戶外教學，將關山派出所執班台「團團包圍」。在導覽解說人員幽默風趣的帶動下，師長及學童個個都開懷大笑。也更清楚知道警察的工作及交通安全，以及自我保護等觀念，最後在分局門口前大合照，圓滿結束這場小小兵的可愛包圍秀。

包圍值班台！在關山警分局導覽人員1聲令下後，新生國小師生瞬間把值班台包的是水洩不通，因為第1次近距離「見真槍」。師生們受到分局導覽人員親切的接待，首先在廣場前介紹巡邏車的功能及配備，學童們聽到警報器蜂鳴聲音響起，隨即引發共鳴，大喊「警察抓壞人」。令大家引頸期盼的「警槍」出現在眼前，立刻引起小小兵們的騷動，並由表現最佳的小朋友獲得與槍合影的機會，所有學童都大聲喊帥。

▼由表現最佳的小朋友獲得與槍合影的機會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼由表現最佳的小朋友獲得與槍合影的機會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

關山警分局潘仕能分局長表示：透過實際體驗的宣導，灌輸學童們正確法治及交通安全觀念外，更能夠喚起學童們自我保護意識，當受到不法侵害時，應立即跟師長報告，也可撥打110向警察求助，以獲得應有的保護及保障。

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