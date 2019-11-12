第7代iPad今開賣　搭中華電指定資費、平板0元起

▲中華電信開賣第7代iPad，搭配指定資費平板0元起。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

果粉最期待的新款iPad來了！中華電信宣布今(12)日起於全台近450家iPad銷售服務據點，陸續開賣全新第7代iPad (Wi-Fi)及(Wi-Fi + Cellular)版，新一代的iPad備有銀色、太空灰色及金色外觀，可選擇32GB與128GB兩種容量，配備10.2吋Retina顯示器，支援Apple Pencil並可搭配全尺寸聰穎鍵盤使用，搭載快速的A10 Fusion晶片、先進的相機與感測器，更有長達一整天的出色電池續航力。

中華電信指出，全新iPad (Wi-Fi) 32GB搭配大4G智慧暢玩方案，月繳1,299元(36個月租期)，即能以0元帶回家，iPad (Wi-Fi + Cellular)版32GB專案優惠價2,990元，並同享4G上網吃到飽，另加購Hami書城月讀包或童書夢工廠(二擇一)，即享購機折價500元，若再選搭「精采Hami包」，購機折扣最多可高達1,000元，等於不到2,000元就能帶走全新iPad (Wi-Fi + Cellular)版32GB。

另外，中華電信這次也提供搭配青春無敵學生方案，月繳688元(30個月)，全新iPad (Wi-Fi) 32GB只要6,490元，(Wi-Fi + Cellular) 32GB也只要10,990元，並享行動上網吃到飽、最大網內免費講，以及Hami書城月讀包前3個月免費，合約期間再加碼贈學生最愛的KKBOX免費30個月，還能同享亞洲11國熱門旅遊地區漫遊上網優惠，5日吃到飽488元(中國為568元)、7日1GB輕量型88元(中國為188元)。

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