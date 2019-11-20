謝金河：2020東京奧運將是日本巨大轉捩點　NEC已把生物認證及AI定位核心事業

▲謝金河表示，2020東奧是日本結束失落30年，十分重要的轉捩點。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（19）日以「百年老企業在AI尋找新定位」為題，在臉書發表前陣子到日本做企業參訪感想，他看到日本對於東京奧運充滿期待，企業也都卯足全力準備緊抓商機。

謝金河表示，2020東京奧運是日本結束平成失落30年，轉換手氣十分重要的轉捩點，就像1964年日本奧運帶給日本20年的驚天大成長。

謝金河表示，前陣子參訪的NEC及Secom都努力在東奧練兵。Secom是台灣中興保全的母公司，這次為了東京奧運用所有AI新技術，以確保選手及工作人員30萬人安全；而1899年創立的NEC更是全力迎向AI新領域的發展，在NEC的展場還擺出一部老舊的個人電腦。

謝金河指出，NEC在1958年率先完成日本首部電晶體個人電腦，再走向光纖、海底電纜等通訊領域，現在專注在IT解決方案。這次NEC在東奧著力很深，包括人臉、虹膜、指紋、掌紋、指靜脈、聲紋、耳道音響認證等，多種生物辨識技術應用在演唱會、通關等多種場所，「我在NEC展廳操作汽車安全駕駛，眼睛閉一下，立即會發出警報」。

謝金河提起這次參訪日本，感受到日本企業對於發展AI新科技的急迫感。過去這個領域中國起跑很早，這次在NEC看到百年老企業的壓力感，NEC已經把生物認證及AI定位為未來公司成長核心事業，2020年營業額要達到3兆日圓，營業利益要達到1500億日圓。

謝金河說：「可以想見東京奧運帶來新的練兵機會，老店再生，這又是一個重要時刻。」

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