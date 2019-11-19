Android驚爆發現146個安全漏洞！　知名大廠都上榜

▲Android驚爆發現146個安全漏洞,示意圖。（圖／記者邱倢芯攝）

記者余弦妙／綜合報導

網路資安公司Kryptowire近期調查發現，在29家Android廠牌手機中，共發現146個漏洞已事先被預載在手機內。據調查，29家品牌中不乏手機大廠。

根據Kryptowire日前發表年度Android手機調查，一共發現146個安全漏洞，這些安全漏洞分別藏在29家品牌的不同手機機種中，報告指出，這些預載的惡意軟體可強制安裝其他App、未經用戶同意就更改授權項目、暗中將個資傳給軟體開發商，而且不會通知用戶，甚至是利用麥克風進行秘密竊聽及錄音等。

由於Android為開源系統，各大品牌手機皆可自由內建App，相較於iPhone所有的預載App幾乎都是自行開發，各廠牌內建的第三方應用程式皆有差異，也增加資安的風險。Kryptowire表示，預載App的危險在於無法輕易刪除，且擁有比其他App更大的權限。

Kryptowire更強調，Google可要求程式開發者、供應商對自行開發的App，負起更多的責任，政策制定者應該確保用戶可以找到相應的資安負責人員。對於Android的安全管理仍有許多進步空間。