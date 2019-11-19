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網紅弟遭酒駕男擦撞橫死　曾連3天惡夢：不是撞山壁就是摔下山

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▲▼網紅弟與酒駕男子擦撞後倒地身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲網紅弟與酒駕男子擦撞後，撞上分隔島後倒地身亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

某位擁有數千粉絲女網紅其胞弟劉男，15日凌晨11點騎重機載著女友，經過板橋區環河西路四段、懷德街巷口時，與同向的機車擦撞後撞上分隔島，劉男送醫後宣告不治，而其女友則重傷仍在加護病房；警方事後發現整起事件不是單純自撞，車禍後2小時將肇事的林姓駕駛逮捕歸案，酒測值達0.04，訊後依照他依公共危險及過失致死罪嫌移送，裁定10萬元交保。

女網紅在臉書及IG擁有高人氣，他的弟弟劉男（22歲）本身也是一位Youtuber，專長是BEAT BOX、節奏口技與人聲打擊專業，在頻道內有多支教學BEAT BOX技巧的影片，還曾上過大陸節目「聲臨其境」，與女友徐女（19歲）感情深厚。

▼劉男熱愛騎乘重機。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼網紅弟與酒駕男子擦撞後倒地身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

劉男15日深夜11時許騎著黃牌重機，載女友行經板橋環河西路四段往土城方向直行，在經過懷德街巷口時，突然離奇失控撞上分隔島，劉男受到重創受醫後宣告不治，而女友則昏迷，仍躺在加護病房之內。

警方到場後調閱監視器，並且依照現場目擊者指證，發覺行車順序為死者、林姓騎士及目擊者，認為林姓騎士涉有重嫌，案發後2小時將他通知到案，初步查驗發現他的機車上確實有碰撞痕跡，並且酒測值達0.04，他向警方辯稱當下是對方來撞自己，以為沒事才會騎走，警方訊後依照過失致死及公共危險等罪嫌將他移送偵辦，被裁定10萬元交保。

湊巧的是，愛騎重車的劉姓死者去年1月就連續3天做到惡夢，他還在臉書寫下「連續三天都被車禍的夢給驚醒，不是撞山壁，就是外拋摔下山，沒有一次車子是完整的。昨晚醒來3次，夢到我的車整個撞到碎掉，每次撞到的方式都不一樣，後搖臂整支不知道飛去哪，醒來趕快跑去客廳檢查車子，最近看來要注意了！」沒想到這宛如絕命終結站的劇情竟如實上演，一年過後劉男仍在騎車時命斷街頭。

▼劉男專長是BEAT BOX，曾上過大陸節目。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼網紅弟與酒駕男子擦撞後倒地身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼網紅弟與酒駕男子擦撞後倒地身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼死者撞上分隔島後倒地身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼網紅弟與酒駕男子擦撞後倒地身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

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