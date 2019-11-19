醫學法學再交流　成大醫院舉辦第5屆司法醫學課程

▲成大醫院舉辦第5屆司法醫學課程，11月18日起為期3天舉行，計有30位司法官參加。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院舉辦第5屆司法醫學課程，11月18日起為期3天舉行，規劃延續過去4屆舉辦的精神，由成大醫院各科精銳醫師們，以深入淺出的方式解說醫學知識與醫療運作，課程規劃除簡報，計有30位司法官參加。

成大醫院指出，除醫學相關課程外，還有課後的交流時間與案例討論，並安排實際參訪，讓參與課程的司法官實際體會臨床的醫療現況，計來自台南高分院、台南地院、台南高分檢、台南地檢署共30位法官、檢察官報名參加。

本屆課程架構有多項創新，除內、外、婦、兒、急診高風險科別的主題以外，更安排更進階、主題式、整合式的教案，例如，跨院轉診的醫療問題、實際司法判決的省思等，期許透過授課、實地參訪與討論，增進司法人員在面對跨科別的醫療糾紛發生，司法人員能以更宏觀、精確地從制度面、整體性處理醫療法律問題，俾有效益地化解醫病糾紛、增進社會和諧。

成大醫院連辦4屆司法醫學課程後，獲得極大的正面迴響，參與的司法官、檢察官表示上完課和醫師做案例討論後，更能了解醫學的瓶頸與醫療困境，收獲良多，希望成大醫院可以繼續舉辦。在成大醫院沈孟儒院長的支持下，第5屆課程於11月18日開始為期3天，成大醫院沈孟儒院長、台南高分院葉居正院長、台南地院董武全院長、台南地檢署林錦村檢察長都到場勉勵。