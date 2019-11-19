他日夜「挖礦」挖到機房起火　用電過量造成災害！法官判45天

▲桃園市簡姓男子在桃園市龜山區租屋當虛擬礦場，但疑因用電量超過負荷引發火警挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子去年在龜山區租屋作為虛擬貨幣挖礦礦場，房間內架設多部電腦設備以24小時不停挖礦賺取虛擬貨幣，去年10月礦場卻突然發生火警，因位於住宅區，火警引發住戶恐慌，還好火勢被消防人員及時撲滅，但簡男卻因疏於管理維護吃上公共危險罪嫌，地院審理後判處拘役45天，可易科罰金。

地院判決書指出，49歲的簡姓男子去年在桃園市龜山區租房作為挖礦機房，屋內架設多組電腦設備作為挖礦機，以24小時不斷電方式挖礦，因用電量超過負荷，簡男未確實做好散熱設施與定期檢修維護，去年10月6日凌晨0時許，機房突然起火燃燒，隨即擴及整個機房。

因起火點位於住宅區，濃煙引起鄰近居民恐慌，還好消防人員即時趕來撲滅火勢，造成挖礦機組嚴重燒毀，還好未釀成人員傷亡，簡男事後遭檢方依公共危險罪嫌提起公訴。

地院法官認為，火警發生原因經桃園市政府消防局鑑定為電器因素，起火處位於住宅區，簡男涉犯公共危險罪，但考量其犯後坦承犯行與火警影響程度，法官審理判處簡男拘役45天，可易科罰金，每日以1000元折算。

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