泰籍按摩女挑逗問「要不要抓龍筋？」　警出示證件辣女傻眼

▲桃園市洪姓女子在八德區開設泰式按摩館，卻容留泰籍女子非法色情按摩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓女子在八德區經營泰式按摩館，警方員警喬裝男客前往消費，泰籍按摩女按摩約20分鐘後直接往下體方向游移，還曖昧詢問「要不要抓龍筋或攝護腺按摩?」需加500元，員警立即表明身分，泰籍按摩妹則當場傻眼；檢方19日偵結依圖利使人為性交或猥褻罪嫌提起公訴。

檢警調查，61歲的洪姓女子於今年8月間容留持觀光簽證來台泰籍女子，在店內包廂為男客從事撫摸生殖器等性交易，以每2小時收費1800元，其中1300元由洪抽成，按摩女只能拿到500元；今年9月3日下午3時許，八德分局吳姓警員喬裝成男客前往泰式按摩館消費，泰籍按摩女帶至包廂內按摩，20多分鐘後，泰籍按摩女就往吳的下體游移，暗示若要「抓龍筋」或「攝護腺按摩」要加價500元，吳立即表明警察身分查獲，讓泰籍女子當場傻眼。

檢警偵訊時，洪女坦承是按摩店負責人，但否認容留泰籍女子從事色情按摩，她辯稱案發時外出買東西，只請女子幫忙將客人留在店內，該女子並不會按摩，她也沒聽過「抓龍筋」或攝護腺按摩等服務；泰女則指證，洪女指示先幫客人按摩，等她回來後繼續按，知道「抓龍筋」或是攝護腺按摩會多收500元，這部分收入歸其所有，其餘則是店內收取；吳員指證當時泰女有問他要不要抓龍筋，出具現場蒐證錄音佐證。

檢警查出，泰國女子8月底入境時持觀光簽證，本案被查獲時屬非法打工，泰式按摩館標價寫著泰式指壓、油壓與刮痧服務，沒有所謂「抓龍筋」或「攝護腺按摩」，根據網路資料，攝護腺按摩是從肛門深入直腸按壓的侵入性醫療行為，按摩館根本沒有此項服務之事實；檢方偵結依圖利使人為性交易或猥褻罪嫌將洪女提起公訴。

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