反臉書！維基百科聯合創辦人成立社群網站「WT:Social」力抗假新聞

▲ 維基百科聯合創辦人威爾斯推出為「WikiTribune Social」的社群網站。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

受夠了假資訊氾濫的臉書、推特了嗎？維基百科聯合創辦人威爾斯（Jimmy Wales）上個月悄悄推出了一個名為「WikiTribune Social」的社群網站，簡稱「WT:Social」，旨在對抗漫天的假新聞及誘餌式標題，讓人們擺脫演算法導向下一些沒有營養的內容和謠言。

「WT:Social」是由威爾斯兩年前創立的新聞論網站 「Wikitribune」所衍伸而來，旨在成為專注於新聞共享和討論的社群網站。其運作方式似乎是將維基百科的協作編輯性質與社群媒體融合。目前該平台已有約7.8萬名成員，威爾斯希望未來能吸引5000萬甚至5億用戶。

該網站的營運與Google、臉書及推特所採用的廣告資助模式不相同，而是要求用戶付費訂閱以閱覽該網站上的訊息及進行交流。該網站在美國的訂閱費用為每月12.99美元（約新台幣399元）或每年100美元（約新台幣3077元）；歐洲的訂閱費用則為每月12歐元（約新台幣411元）或每年90歐元（約新台幣3087元）。換句話說，WT:Social的訂閱費用與Netflix或Spotify等其他串流媒體訂閱費用差不多。不過目前尚不清楚WT:Social將能為付費用戶提供哪些內容。

WT:Social團隊在日前發布的影片中寫道，威爾斯是鑒於臉書及推特的膚淺而創建了該平台，他希望這個新平台能「征服臉書」。威爾斯認為，廣告是臉書及推特等其他社群平台的關鍵問題，「我得出的結論是，造成媒體質量低落的最大問題在於其純粹由廣告支持，而提供這些內容大量分發的社群網站也全都由廣告支持。」

臉書及推特等其他社群平台的收入是由用戶在他們網站上停留並瀏覽廣告的時間而定，互動的次數重於內容的質量。「社群網站單純靠廣告的商業模式大有問題，事實證明，低質量的內容成了最大贏家。」他接受英國《金融時報》採訪時表示，「這是我的一場瘋狂實驗，我很高興地說我不知道所有答案。」

註冊WT:Social平台是完全免費的，但目前該平台註冊後仍無法立即使用，需排隊等候，沒有耐心的用戶也可邀請朋友加入來提高自己的排序，也可選擇「付費插隊」，即可直接開始使用。據外媒報導，目前WT:Social平台的付費插隊者約有200多位。

▼《ETtoday新聞雲》記者註冊後，排隊序號為160,432名。（圖／截自WT:Social）

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～