南方澳斷橋危機化轉機　交通部與地方打造南方澳新亮點

▲交通部林佳龍13日表示，將與地方打造南方澳新亮點。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

10月1日南方澳跨海大橋斷橋後，拆除工作已經在11月5日順利告一段落，交通部長林佳龍11月13日表示，交通部也已經啟動下一階段新橋重建，以及南方澳振興的工作，希望能將這次危機事件化為轉機。

交通部部長林佳龍13日出席立法院交通委員會考察行程，與立委陳歐珀、宜蘭縣長林姿妙、蘇澳鎮長李明哲、蘇澳商圈及蘇澳區漁會等人士，討論蘇澳港活化及南方澳觀光漁港整體發展規劃等議題。

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林佳龍要求在跨港大橋重建過程中，中央應與地方持續合作，結合在地漁業與觀光，共同打造南方澳新亮點。尢其是整個跨港大橋拆除工作已經在11月5日順利告一段落。同時，交通部也已經啟動下一階段新橋重建以及南方澳振興的工作，希望能將這次危機事件化為轉機。

林佳龍指出，南方澳漁港深具純樸漁業風情特色，常吸引大批民眾到此觀光及購買新鮮漁貨，也因此地方反映有著停車位不足，及假日商圈人車擁擠的問題。因此特別要求交通部航港局在思考振興蘇澳商港及南方澳漁港的同時，解決在地交通問題，重新塑造一個讓人輕鬆走訪的整體漁港風情觀光廊帶。

交通部航港局長郭添貴表示，目前已規劃蘇澳商港及南方澳漁港朝向「好客服務」、「文旅基地」、「漁港風情」等三大面向發展，預計1個月內重新整理開放蘇澳商港12號碼頭後線土地給遊客停車，並於半年內於移山路旁1.9公頃土地新闢一座停車場及接駁站。

另配合連續假日或重要活動期間，蘇澳港10號至11號碼頭後線也會開放申請停車，以增加在地更多停車空間選擇。

並且與宜蘭縣政府共同推廣綠色交通及試辦交通管制計畫，在一般例假日時，限制遊客車輛僅能單向通行進出南方澳商圈，連續假日或重要節慶時，則希望直接管制於商圈外，以環港巴士多點停靠方式，接駁民眾到訪南方澳各著名景點，並且紓解商圈長期塞車困擾。

此外，台灣港務公司亦會針對蘇澳商港10至13號碼頭，透過結合在地文化再造精神，引進文創及青創產業，並開放港區空間作為假日藝文廣場，串聯蘇澳港區與南方澳市區觀光軸線。

針對地方提出於蘇澳商港13號碼頭興建現代化消波平台暨漁檢碼頭的需求，交通部也已要求臺灣港務公司協助完成建置，以強化蘇澳安檢所之漁檢能量。

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