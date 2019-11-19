朱立倫接下韓國瑜競選總部主委　「齊心拚勝選」

▲朱立倫確定接下韓國瑜競選總部主委一職。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委人選終於出爐。根據了解，前新北市長朱立倫上週六緊急跟韓國瑜開會，決定接下韓國瑜競選總部主委一職，齊心拚勝選。

朱立倫對於「接不接韓國瑜全國競選總部主委」一事一向守口如瓶，朱立倫說，10月31日有看到媒體報導這樣傳言，韓總部也強調是純屬媒體的臆測，2日他會去台南幫柱柱姐加油，韓市長應該也會去，他與韓可能會同台，也可能會見面，希望透過大家團結努力，讓國民黨總統與立委選舉能夠勝選，這是他從7月15日國民黨黨內總統初選後一直強調的，就是要團結勝選。

朱立倫表示，不要因為「假設問題」造成韓總部或韓市長選戰規劃上困擾，每一位前黨主席都要努力幫忙，並讓韓競選總部與中央黨部二合一發揮戰力是最重要的，這是努力的目標。而他也沒有談過接不接韓競選總部主委這個問題，相信韓總部會做一個完整的規劃。

根據《聯合報》報導，韓國瑜與朱立倫11月初深談已確定兩人合作方向，將齊心拚勝選，當時兩人默契是競選總部主委虛位以待黨主席吳敦義。不過吳敦義最近陷入不分區名單爭議，加上吳敦義也只同意接任榮譽主委。

吳敦義拒絕接任後，韓國瑜與朱立倫上周六緊急會商，朱立倫決定接下重擔，朱韓齊心力拚勝選。