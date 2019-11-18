鄭宏輝民調黃金交叉　登記首日民進黨主席卓榮泰新竹相挺

▲民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝11月18日上午在黨主席卓榮泰、立法院黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅，及家人、地方鄉親陪同下，前往新竹市選委會正式登記參選，展現勝選決心。(圖／鄭宏輝競選辦公室提供，下同)



政治中心／綜合報導

大選倒數54天，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝11月18日上午在黨主席卓榮泰、立法院黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅，及家人、地方鄉親陪同下，前往新竹市選委會正式登記參選，展現勝選決心。林智堅市長公開表示，鄭宏輝與國民黨立委候選人的民調進入「黃金交叉」，呼籲支持進步、抗中保台的選民集中選票，鄭宏輝「一定會贏」！

全國各地選委會開放登記首日，民進黨主席卓榮泰第一站來到新竹市，力挺鄭宏輝。卓榮泰說，他「一定要來」的理由，是因為「五連霸市議員」的鄭宏輝，本可輕鬆連任，卻把機會讓給新人，「放棄連任是氣魄、幫助新人是氣度」，氣魄與氣度兼備的鄭宏輝最應該進入國會。

卓榮泰接著論述，他「必須要來」的理由，是因為柯建銘總召長期在國會扮演重要協商角色，假使「香港的立法會有柯建銘，就不用打仗了！」，呼籲民眾政黨票支持民進黨，讓柯建銘顧全國、鄭宏輝專屬新竹。

卓榮泰並強調自己「不得不來」的理由，林智堅市長在地方推動的隆恩圳整治、新竹漁人碼頭、大車站計畫和其他工程，都要與中央密切合作，他們三人組成「黃金鐵三角」，有堅強的隊伍，未來的新竹市才能繼續向前。卓榮泰還打趣地說，他帶著政黨推薦書送給鄭宏輝，明年鄭宏輝也要拿當選證明書當回禮。

林智堅市長表示，鄭宏輝跟他是最佳夥伴，一起為新竹努力，兩人同心，鄭宏輝是會做事的人，也是會贏的人，是國會過半的關鍵一席，在最新一波民調中，鄭宏輝的支持度大幅提升，與對手進入黃金交叉，呼籲支持進步、抗中保台的選民團結集中選票，鄭宏輝一定會贏。

柯建銘說，卓主席先來新竹，代表他對新竹市唯一一席的重視，他並以「三個信心」推薦鄭宏輝，第一個信心是「歷練完整、準備充足」，第二個信心是「專業、認真、堅持」的人格特質，第三個信心則是鄭宏輝「從未忘記初衷、守護價值，在台灣民主發展上從未缺席」。

鄭宏輝表示，這次選戰他推出兩個主軸，第一個是「我是新竹人」，不論是守護社區的巡守隊、飄洋過海的新住民或者有創業夢想的青年 不管先來後到都是「新竹人」，他想讓選舉成為團結新竹的全民運動。 第二個主軸則是「一起」，林智堅市長上任以來，他們一起用公共建設翻轉新竹，未來他要回到立院，和林智堅一起守護這個城市。

鄭宏輝也說，今天現場看到很多年輕人，回想起當初的自己回故鄉打拼的初衷，他有絕對信心打贏這場選戰，未來他進立院，要讓新竹市成為年輕人安居樂業的城市，讓年輕人在新竹充滿機會跟希望，這是他與許多夥伴以及林智堅市長的「新竹夢」，近日他召開運動員、消防員、外送員等多場記者會，就是要與新竹市一起凝聚「咱們新竹夢」。

