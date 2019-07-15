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李承翰16日告別式同仁獻唱「警察進行曲」　移靈全程不交管

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▲▼ 殉職鐵路警李承翰告別式。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲殉職鐵路警李承翰告別式會場。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導


鐵路警李承翰日前保護乘車旅客安全，英勇奪刀不慎因公殉職，因考量各界前往弔唁人數眾多，家屬日前已由鐵路警察局，及嘉義市政府協助下於嘉義市台灣燈會舊址新生路、啟明路口搭建大型會場方便16日舉辦告別式，15日下午舉行預演，現場響起歌曲《末班車》全場氣氛哀戚，不少人都紅了眼眶。

▲▼ 殉職鐵路警李承翰告別式。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 殉職鐵路警李承翰告別式，警政署儀隊到場預演覆旗過程。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

為求明日典禮順利進行，警政署樂儀隊已提前南下進行彩排預演，會場蝴蝶蘭、百合花及各家輓聯、花圈皆已送抵。15日下午告別式預演，會場播放李承翰生前的紀念影片，再搭配上歌手蕭煌奇所演唱的《末班車》歌曲，相當催淚，讓李生前的同學、同仁紛紛紅了眼眶。

▲▼ 殉職鐵路警李承翰告別式。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲鐵路警察局長江振茂。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

李承翰告別式預計超過千人前往弔唁，將由副總統陳建仁代表總統蔡英文頒發總統褒揚令，並覆蓋國旗和警察錦旗，點主官則由內政部長徐國勇擔綱並追贈行政院勳章，警政署長陳家欽則追晉李承翰為巡官，並覆蓋國旗和警察錦旗，鐵路警察局將由在場同仁搭配警察樂儀隊演奏獻唱「警察進行曲」，一同用音樂及歌聲悼念承翰。

至於李承翰在告別式後將先安置於靈骨塔，再擇日入祀宗烈祠。另外，考量不影響民眾用路權益，鐵路警察局表示，16日上午移靈路線將由新生路轉中山路前往嘉義火車站，全程不交管、不管制路口。

16日告別式如下：

06:00 入殮(市立殯儀館)

07:00 移靈
08:20 家奠(公祭會場或部長點主儀式)

● 第一階段 褒揚追晉
09:00-09:10 追頒行政院楷模獎章(點主儀式)
09:10-09:20 追晉巡官職務
09:20-09:30 靈柩覆蓋國旗及警旗

● 第二階段 公奠
09:30-09:35 介紹故巡官李承翰生平暨英勇事蹟
09:35-09:40 高雄分局同仁追思
09:40-09:45 遺族致謝詞(司儀代理)
09:45-11:15 各機關代表公奠
11:15-11:30 來賓親友自由拈香
11:30-11:40 贈旗儀式
11:40 啟靈
11:50 經過嘉義火車站（鐵路警察局嘉義派出所在火車站內）

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關鍵字：李承翰,鐵路警,交管

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