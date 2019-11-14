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人夫飛泰國玩機上中風　騙「去中壢工作」放生妻守2年活寡

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▲結婚,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳女被丈夫拋下至少2年，期間完全不聞不問，彷彿是在守活寡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義陳姓女子2、3年前照料中風的泰國籍王姓丈夫，沒想到對方病好了之後，假裝要到中壢工作，從此一去不回，也聯繫不上，這才決定訴請離婚。嘉義地院法官調閱出入境資料發現，王男在2018年12月離台後就沒有入境紀錄，幾乎可以說是完全斷絕聯繫，可見兩人的夫妻關係已經名存實亡，最後裁定准許離婚。

陳女在判決書中主張，兩人是在2001年3月間結婚，大約2、3年前丈夫（53歲）因為中風送往林口長庚醫院開刀，出院後由她接回嘉義的住處照顧，細心照料數個月才終於康復，沒想到對方突然說要去中壢工作，之後就沒有再回來過，連電話號碼也換了，至今仍聯繫不上，苦苦等待都沒有結果，這才下定決心訴請離婚。

▲▼飛機,乘客,旅客,航空,空服員,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲王男在飛往泰國的班機上中風。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

陳女的女兒也出庭證稱，媽媽和王男婚後有住在一起，後來男方在去泰國玩的班機上中風，是媽媽把人接回來家裡照顧，「等到身體養好了，他說要去中壢找親友，之後就聯絡不到人，也沒有電話，這至少已經是2年前的事了。」

嘉義地院法官調閱相關紀錄發現，王男在2018年12月間離台出境，至今都沒有入境紀錄，這段期間也未與陳女聯絡或主動關心，可見已經沒有維持婚姻的意願，兩人的夫妻關係早已名存實亡，客觀上有難以維持婚姻之重大事由存在，加上男方的可歸責程度較重，因此裁准兩人離婚，為這段無緣的婚姻寫下句點。

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