「微波爐壞了」！塑膠門竟連帶把手被扯下...216萬網友全笑翻　

「電子レンジが壊れた」ってLINEが来たから、

(どうせ電源入らないとか加熱されないとかやろなぁ)と構えてたら、

予想を遥かに超える壊れ方してて電車内で爆笑してしまった pic.twitter.com/aUrMGLC5Rr — ヴォイド (@void_housoujiko) 2019年11月15日

實習記者施怡妏／綜合報導

日本一名網友最近在推特上分享一則影片，他表示收到家人傳來的訊息，說家裡的「微波爐壞掉了」，原本以為是無法啟動加熱或是電源壞掉之類的，結果竟然是把手壞了，讓他在電車裡忍不住大爆笑。

據itmedia報導，從網友Void貼出的影片中可見，原PO的家人伸手要打開微波爐時，下一秒微波爐的把手連帶整個門被拆了下來。短短7秒鐘的影片一PO上網，立刻在網路上造成轟動，大批網友熱議，目前已突破216萬次觀看紀錄。

網友Void表示，這台微波爐已經用了六年，也到了該換一台的時候，他很感謝這台微波爐，接下來應該還是會買同一品牌的產品。

許多網友在底下開完笑回應，「可以拆下來耶！這樣髒掉的時候很好洗喔！」「我最近也是遇到一模一樣的狀況...」、「敲一下就好了（惡化）」。不過也有網友說，其實很多微波爐都可以用二、三十年，六年就壞掉有點太快了。

▲一拉微波爐把手，竟連門面都扯下來了。（圖／翻攝自Teitter／@void_housoujiko）