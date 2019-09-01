400萬名茶壺「悟空獻壽」太美　冒失男手賤秒噴72萬

▲名壺悟空獻壽遭撞斷手掌，法官判賠72萬元。（圖／翻攝自網站淘壺人）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名駱姓男子日前到茶壺收藏家店內作客，卻未經店主林女同意打開櫥櫃，看到市價接近400萬元的名壺「悟空獻壽」作工精細，忍不住拿起來把玩，卻不慎將悟空的手掌處撞斷，林女氣得求償234萬餘元；新北地院法官審理，認為名壺的飲茶功能未影響，依照收藏價值減少判駱男賠72萬餘元。

名壺「悟空獻壽」乃是顧道榮先生的作品，壺體為一個古桃樹樁，壺體中下部以結疤造型凸出桃樹之蒼古，平蓋上肖形悟空蹲立於桃枝段上，抬臂招手向遠處張望；整體齊天大聖以桃祝壽為題，凸出了中華民俗中福祿壽文化，刻畫精細、精工巧匠，值得細細品味。

2018年4月駱男到林女開立的茶壺收藏店內泡茶，並欣賞林女所收藏的名壺，看到悟空獻壽壺時忍耐不住，沒經過林女同意就打開展示櫃，要拿起把玩，沒想到平蓋的悟空不慎撞到展示櫃上方，手掌處竟斷裂；事後他表示是林女沒做好安全防護措施，要求對方負擔5成的責任。

林女則表示「悟空獻壽」是她的傳家之寶，市價將近400萬，要求對方賠償234萬元；新北地院依照台灣經濟技術研究所鑑價後，認為名壺的收藏價值減少72萬餘元，且店內不是屬於公共場所，林女沒必要做出相關防護措施、警告的必要，判決擅自拿出茶壺的駱男賠償72萬餘元。

▼要價400萬的「悟空獻壽」作工精細。（圖／翻攝自網站淘壺人）

