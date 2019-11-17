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太平山雲瀑來了！　秋遊太平山坐看氣勢磅礡美景

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記者游芳男／宜蘭報導

名聞遐邇的宜蘭太平山森林遊樂區氣勢磅礡的雲瀑及雲海美景來了！秋遊太平山，欣賞騰雲駕霧人間仙境景色，讓遊客直呼太美了！

▲▼太平山氣勢磅礡雲瀑美景。（圖／太平山莊提供，下同）

▲太平山氣勢磅礡雲瀑美景。（圖／太平山莊提供，下同）

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▲▼太平山氣勢磅礡雲瀑美景。（圖／太平山莊提供，下同）

想體驗騰雲駕霧的感覺嗎？走一趟秋遊太平山看雲瀑及雲海美景就對了！太平山莊經理黃信偉表示，雲瀑的形成是太陽升起之後，雲層往上升而後四散；太陽下山之後，雲層往下降，凝聚在地面而形成霧。

而雲瀑的成因主要是鋒面過境，山區氣流不穩定之際，山頂與山谷對流旺盛，氣流越過山脊時，由於稜線兩方氣流、壓力不同而造成「雲瀑」現象，在一些地理條件適合雲瀑形成的地點，偶有機會見到。

在宜專一線22k～24k，太平山莊、翠峰景觀林道、翠峰山屋周遭、望洋山、山毛櫸步道2.4k～2.6k等處可常見這種美景。

羅東林管處揩出，雲海的形成是由於地表水蒸汽因蒸散作用隨著氣流上升，在高空遇冷凝結成雲，因未達降雨程度但也無法再繼續上升，便在山谷處積聚而成。

▲▼太平山氣勢磅礡雲海美景。（圖／太平山莊提供，下同）

▲▼太平山氣勢磅礡雲海美景。（圖／太平山莊提供，下同）

▲▼太平山氣勢磅礡雲海美景。（圖／太平山莊提供，下同）

通常在日出或是溫度上升之後，水蒸氣蒸發雲海便會消失，所以在清晨日出前或是傍晚特別容易看到雲海，搭配周邊壯麗的山景，氣勢非凡，美不勝收，讓人彷彿置身雲端。

羅東林管處推薦太平山觀賞雲海的地點有：望洋山、翠峰山屋、見晴步道、太平山莊、宜專一線22到24公里處。

▲▼太平山氣勢磅礡雲海美景。（圖／太平山莊提供，下同）

另外也提醒遊客，山區氣溫變化大，還是要做好保暖工作，另因水氣旺盛容易起濃霧，行駛山區道路請注意行車安全。相關訊息請見太平山官方FB粉絲團(http://www.facebook.com/tps100.forest/)、台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)及太平山森林遊樂區專網(http://tps.forest.gov.tw/)即時發布。

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