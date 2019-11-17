斯里蘭卡「親中家族候選人」宣布當選總統　有意讓家人重掌政權

▲正式結果尚未出爐，斯里蘭卡總統候選人戈塔巴耶的政黨宣布勝選。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

斯里蘭卡16日舉行總統大選，《美聯社》報導，執政黨候選人已承認敗給在野黨候選人戈塔巴耶（Gotabaya Rajapaksa）。戈塔巴耶今（17）日透過發言人宣布勝選。

《路透社》、《衛報》指出，戈塔巴耶以50.7％得票率領先，他的政黨宣布勝選。執政黨聯合國家黨（UNP）總統候選人普雷馬達薩（Sajith Premadasa）17日承認敗選之外，也不忘祝賀對手將成為新任斯里蘭卡總統。

根據選舉委員會說法，計算半數以上的選票後，戈塔巴耶以50.7％得票率領先，普雷馬達薩的得票率則為43.8％。戈塔巴耶的政黨透過聲明感謝選民促成一場和平的選舉。

70歲的戈塔巴耶是斯里蘭卡人民陣線黨（SLPP）候選人，就在他哥哥馬辛達（Mahinda Rajapaksa）就任總統時，他曾任職國防部長，因此可說是出生有聲望的政治世家。馬辛達執政10年期間與中國關係良好。

回到這場總統大選7個月以前，斯里蘭卡多個地點4月21日發生「復活節連環爆炸案」，當時伊斯蘭極端份子炸毀酒店與教堂，造成250多人死亡，該國也隨即宣布緊急狀態。

▲斯里蘭卡總統候選人普雷馬達薩承認敗選。（圖／達志影像／美聯社）

戈塔巴耶當選總統，可能會對人權與言論自由造成重大影響。過往馬辛達執政期間，異議人士會遭到鎮壓，記者、活動人士也經常遭逮捕或攻擊，而法庭與警察又由政府控制。

戈塔巴耶還曾表示，他將廢除斯里蘭卡對於聯合國人權議程的承諾，也就是對內戰期間暴行達成調解與追究相關責任，他稱此舉「不合法」。此外，他也有意在明年選舉推舉手足擔任總理。

▲戈塔巴耶的支持者手拿花束。（圖／路透）

BBC報導，斯里蘭卡選民此次最重視國安問題，然而，少數族群是否獲得平等、失業率等議題也受到不少討論。兩名競爭對手在國際舞台的表現也不相同，戈塔巴耶曾表示，如果他當選，便打算與欠下最多債務的中國恢復關係；普雷馬達薩則較傾向靠攏印度與美國。

雖然還有部分選區的票數尚未公布，選舉委員會也還沒宣布最終結果，但戈塔巴耶的代表已自行宣布勝選。預計17日晚間就會有正式結果，新任總統將在一天內宣誓就職。

►政治世家之爭！斯里蘭卡大選登場 國安與「對中關係」成焦點