漆咸道南港警動用「最低武力」催淚彈　示威者撿起丟回再推進

記者游宗樺、宋良義、馬叔安／香港－台北連線報導

香港「三罷」行動17日持續引發警民衝突，除了在理工大學附近爆發衝突，也蔓延至尖沙咀漆咸道南，由於大量示威者仍然霸佔九龍柯士甸道和漆咸道南一帶，香港警方宣稱，採取「最低武力」的催淚彈進行驅離，現場的示威者則將催淚彈撿起丟回，或放入水袋。

▲17日香港示威者與警方衝突。（圖／記者游宗樺攝）

▲17日香港示威者與警方衝突。（圖／記者游宗樺攝）

《ETtoday新聞雲》記者今天在示威現場，看到警方緩慢推進，示威者則在丟出汽油彈之餘，還拿滅火器企圖撲滅催淚彈，並且手持鐵條、大聲公和雨傘等物品，與警方進行對峙。

▲警方動用催淚彈驅散民眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方動用催淚彈驅散民眾。（圖／記者游宗樺攝）

從前方記者發回的照片中，可以看見抗議現場的街頭散落石塊，附近的解放軍軍營守衛也穿起鎮暴裝，當記者企圖上前拍攝時，遭到守軍要求離開。而在街道上，還有成群的黑衣蒙面者以雨傘等物品建立據點，在衝突當中，則有人試圖以磚塊丟擊員警，也有員警發射橡膠彈。

▲現場警方發射橡膠彈。（圖／記者游宗樺攝）

▲民眾將催淚彈撿起丟回或放入水袋。（圖／記者游宗樺攝）

▲民眾將催淚彈撿起丟回或放入水袋。（圖／記者游宗樺攝）

根據《香港01》，今天早10點23分起，漆咸道南十字路口，有超過50名示威者手持雨傘等物資戒備，警方於10點半左右在漆咸道南十字路口分別舉起橙旗及藍旗，到了11點10分左右，尖沙咀漆咸道南的警方指現場指示威者正參與非法集結，呼籲現場人士離開，否則會使用武力。