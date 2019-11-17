北宜公路又有停產跑車撞毀！6天內2部本田S2000自撞　車迷心痛

▲許男駕駛白色Honda S2000跑車自撞，車頭幾乎全毀，停產跑車再毀一台 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市北宜公路再傳Honda S2000跑車自撞，男子往坪林方向行經34.8公里處，過彎失控打滑撞護欄，整個車頭全毀，幸好無人傷亡。此款停產10年的跑車，二手市場價仍要上百萬元，更別說改裝套件上身後身價，但不到一週時間，北宜公路就撞毀2部。

17日上午7時許，許姓男子（34歲）駕駛本田Honda S2000白色敞篷跑車，由新店往坪林方向行駛，在行經北宜公路34.8公里處時，疑過彎輪胎失控打滑自撞上右側護欄，再往前滑行跨越至對向車道，幸好無人傷亡，但停產跑車的車頭幾乎全毀，警方獲報到場對許男實施酒測，並無酒駕。

6天前，11日上午9時許，葉姓男子（25歲）同樣開著Honda S2000藍色跑車，行經北宜公路52.7公里處，不慎打滑自撞山壁，整個輪胎還變形卡死動彈不得，短短不到一週，就撞毀2部。

此款Honda本田技研工業紀念公司成立50週年，推出的2.0公升排氣量，直列四缸引擎，後輪驅動，馬力高達240匹以上的敞篷跑車，2009年停產至今，仍有許多死忠車迷獨愛，二手市場行情仍有上百萬元。

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