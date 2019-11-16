學姊黃瀞瑩南下台南　為立委參選人顏耀星助攻

▲「學姊」黃瀞瑩專程南下為民眾黨台南第一選區立委參選人顏耀星造勢助攻，獲得許多民眾支持歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北市府之花，「學姊」黃瀞瑩11月16日下午專程南下，為民眾黨台南第一選區立委參選人顏耀星造勢助攻，近期顏耀星勤跑基層、夜市，得到許多民眾的支持和肯定。

學姊黃瀞瑩身為台北市政府副發言人，平日公務在身異常忙碌，趁著周末特意南下為顏耀星造勢助選。學姊黃瀞瑩表示，顏耀星是一位產官學經驗豐富的優質人選，認同他的理念，也大為讚賞顏耀星提出的政見，認為在藍綠政黨口水謾罵、互相抹黑抹臭的戲碼中，顏耀星是務實做事，有決心要讓人民過好日子的一股清流。

「民眾優先、人民最大」，顏耀星說：「民為邦本，本固邦寧」，立委就是要傾聽人民的心聲，深入了解每一個世代的需求和語言，每一個族群的文化和習慣，百工百業的產業製造和服務升級，提出適性的法案和建設，保障人民富足安康、保護國家每個人的自由財產和安全，是他的責任也是榮譽。

學姊黃瀞瑩的自行車車隊，由鹽水區南榮科大出發，經過伽藍廟、武廟、護庇宮、點心城、由橋南老街折返到八角樓，在八角樓跟熱情排隊的民眾拍照。晚上和顏耀星一同逛新營夜市，逐攤逐戶和民眾握手致意，沿途感受民眾踴躍的歡呼和支持，拍照民眾蜂擁而至，只為親眼目睹台北市府之花。選戰越來越火熱，顏耀星的支持度也日益增溫。