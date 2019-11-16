第5名是史上最強中華隊！　他搬「真一級賽戰績」證明...網淚推：就差1球

請繼續往下閱讀...

▲第二屆世界12強棒球賽，中華隊以第5名作收。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊昨（15）日一顆失投球遭美國隊逆轉，錯失爭奪奧運門票和冠亞軍機會，今（16）擊敗澳洲以第5名成績作收。有網友整理了真正最高強度的棒球一級賽事，盛讚這批不被看好台灣球員，一步步拚到了史上最好的成績，「真的很感動，謝謝中華隊，辛苦了！」

網友16日下午在PTT發文，整理了心目中「真！一級賽事戰績」，提到中華隊奪得第5名，其實是相當超凡的成績，可說是史上最佳。在他的整理中，能稱之為棒球最高殿堂級的國際賽有2個，一為美國大聯盟主辦的WBC（世界棒球經典賽），二為世界棒壘球總會主辦的世界12強棒球賽。

至於奧運不在「真！一級賽事」之列，網友指出是因為只有8隊參加，加上地主和各洲保障名額造成有弱隊可以洗成績，就不列入其中。

以下為「真！一級賽事」中華隊成績：

（註：WBC舉辦4次，每屆16隊；12強舉辦2次，每屆12隊）

2006 WBC 第11名



2009 WBC 第14名 （慘敗中國24小時內就遭到淘汰）



2013 WBC 第8名 （首度殺進複賽）



2015 12強 第9名



2017 WBC 第14名



2019 12強 第5名 （歷史新高！）

▲無緣拿到奧運門票，總教練洪一中決定請辭。（圖／記者林敬旻攝）

網友說，這次中華隊早在組隊開始就被看衰，一大票酸民預言分在死亡之組預賽會墊底，結果成功拚進複賽，還以7:0打爆韓國隊，「真的很棒，尤其是投手群，可怕的壓制力和穩定守備是以前中華隊沒有的。」

戰績表貼出後，許多網友有同樣感受，「謝謝各位選手跟教練了」、「跌破一堆眼鏡，包括我」、「牛棚前所未見的安定感，今年的TAIWAN真的太棒了」、「最接近世界排名的名次，表現很好了」、「最擔心的投守表現的跟世界一流強隊同水準」、「雖然沒有星光閃閃，（但）真的很感動」、「感謝Team Taiwan」、「只差一球就可能改變一切，真希望明天跟日本對決的是我們。」

不過對於這篇「真！一級賽事」分類，也有些網友不認同，「經典賽有MLB陣容才算真一級吧」、「12強的星度跟奧運、世界盃差很多？」「跟WBC比起來，12強保底12名，名次可能不是那麼準」、「會覺得奧運和世界盃能納入一級的是只看國際賽而已膩。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！