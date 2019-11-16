　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太歡樂了！歡樂無法黨紀禁「被動出征」　否則遭懲處「裝追蹤器」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼歡樂無法黨創黨大會,台北市議員邱威傑呱吉,YouTuber志祺七七,YouTuber視網膜陳子見。（圖／記者李毓康攝）

▲歡樂無法黨創黨人，YouTuber志祺七七、視網膜陳子見，台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

網紅議員「呱吉」邱威傑與YouTuber「志祺七七」、「視網膜」日前共同創立「歡樂無法黨」，16日在臉書粉專發布「黨紀」，內容相當搞怪，像是「追蹤器」、「媽祖託夢」、「征服宇宙」，都列入其中，網友看完直呼「太歡樂了！」

歡樂無法黨黨紀規範黨員行為，如「數出政敵的屁股上有幾根毛」、「『被動』替他黨出征」等，若違紀則需受到處分。

歡樂無法黨黨員若違反黨紀，需遭懲處如「協助本黨於任意政敵的座車上安裝追蹤器」，還有第八項提到，黨員公開聲明退黨以致於損及黨譽者，例如：榮。譽黨員自行宣布退黨的同時還批評黨「守舊、迂腐」，褫奪其自行退黨之權利，由中央委員會開除黨籍，以娛樂大眾

另外，黨紀第四條提到參加黨外活動獎勵，如「神祇托夢參選總統」、「登記時限於中選會門口徘徊」，經審核通過者方可成為榮譽黨員。

這份黨紀規範與時事環環相扣，也暗諷不少關於國民黨總統參選人韓國瑜的事情，網友看了留言表示，「看完了！太歡樂了」、「太妙了！連我都想加了」、「這黨紀我可以！！！！」、「我好想違反黨紀被處罰」。

歡樂無法黨 黨紀全文如下：

【歡樂無法黨 黨紀】

第一章　總則

第一條　黨要管黨、全面從歡治黨。為了維護黨章和其他黨內法規，把紀律挺在前面，抓早抓小、防微杜漸，嚴肅黨的紀律，純潔黨的組織，根據《歡樂無法黨組織章程》，訂定本黨紀。

第二條　黨員有下列行為之一者，為違反黨之紀律：

　一、不歡樂。舉凡哭泣、生氣、鬱悶等情緒，皆視為違反本黨黨章。唯涉及重大災情、人權迫害、國家興亡之事件除外。
二、損害黨之聲譽，致使公眾減損本黨之評價者。例如：數出政敵的屁股上有幾根毛。
三、在黨內搞小團體破壞黨的團結。例如：批評黨內同志有基因缺陷。
四、在直播、影片、貼文中暴雷，洩漏黨的重大機密。例如：某台北市網紅議員於社群網站之大部分貼文。
五、本黨雖為柔性政黨，但為維持剛柔並濟之形象，如有下列各款情事者，違反黨紀。
1. 於各種場合與黨外人士討論是否接受他黨之不分區立法委員列名邀請者。
2. 於腦中考慮過接受他黨之不分區立法委員列名邀請，並無法舉證未曾有過此想法者。
3. 列名他黨之不分區立法委員名單者，即使是「被動」替他黨出征，亦為違紀。
六、批評神獸柚子者。

第三條 黨員違反前條規定者，應視其情節輕重分別依下列規定懲處以娛樂大眾：

　一、在社群網站公開發文道歉，而且道歉要露出禿頭。
二、扮成王蟲逛西門町。
三、直播吃大便。
四、神獸柚子到你家搞破壞一天。
五、協助本黨於任意政敵的座車上安裝追蹤器。
六、懲處作成一周內，若遭遇不開心之情事，欲公開發言者，應由配偶代為發言；無配偶者，酌扣父權紅利或是台灣價值點數。
七、經中央委員會認定對本黨之聲譽造成顯著損害者，予以開除黨籍處分。
八、黨員公開聲明退黨以致於損及黨譽者，例如：榮譽黨員自行宣布退黨的同時還批評黨「守舊、迂腐」，褫奪其自行退黨之權利，由中央委員會開除黨籍。

第四條　為使黨員代表黨參加黨外活動之獎勵，有一致之標準，訂定本獎勵標準。依區域及歡樂程度，區分為縣市級、全國級、國際級等三大類。經審核通過者方可成為榮譽黨員。

　一、國際級歡樂賽事。例如：於美墨邊界修建圍牆、征服宇宙⋯⋯等。
二、全國級歡樂賽事。例如：神祇托夢參選總統、登記時限於中選會門口徘徊⋯⋯等。
三、縣市級歡樂賽事。例如：將競選政見無紙化、於議會殿堂以第三人稱自稱⋯⋯等。

第二章　檢舉

第五條　本黨黨員查他位黨員有違反本黨黨紀之情事者，僅得向中央委員會打小報告，不得檢舉。

第三章　調查

第六條　違紀事件，依其重要程度，中央委員會得為成立特別偵察小組(後稱特偵組)之命令。
第七條　本黨特偵組調查過程僅依據主觀判斷，針對當事人之思緒與想法進行審查，不涉及任何相關事實證據，以維護調查之公正性。
第八條　特偵組得於上班時間逕行撥打行動電話聯絡相關當事人。
第九條　特偵組得視媒體通告費之多寡，於偵查過程中，洩漏偵查進度。
第十條　依一事不再理原則，已立案調查之案件，不再另案調查，一律以已讀不回或以「閱」字回覆處理。

第四章　申訴及法律救濟

第十一條　違反本黨黨紀而被作成裁決者，不得申訴。
第十二條　本黨黨紀處分相關之法律程序，以台北地方法院為管轄法院。

第五章　黨籍及黨權之恢復

第十三條　黨員受開除黨籍處分或脫黨參選後，不限定時間內當選任一級中華民國公務員者，經中選會公告後，即自動恢復黨籍，並頒發「殊途同歸」榮譽狀。

第六章　附則

第十四條　本黨中央委員會保有對黨紀內容之最後解釋權力。
第十五條　若有適用黨紀條文之衝突者，由歡樂執行書記處決定適用順序。
第十六條　本黨紀由神獸柚子批准後立即生效。

白白胖胖也是一種美

ET快訊
12強／中華隊退澳洲多賺213萬　澳洲損失超過300萬
陸軍關指部「少校暴斃寢室」　死因軍方調查中
男友開車撞分隔島翻覆爆炸...她車內燒成焦屍！死因揭曉
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「蔡賴配」登場前夕　蔡英文合體賴清德：一定要光復高雄

LIVE／韓國瑜新北造勢輔選林金結　邀土城鄉親再現「國瑜夜市」

「蔡賴配」登場前夕！賴清德力挺蔡英文：台灣不做第二個香港、西藏

快訊／陸軍關指部驚傳少校猝死寢室　全案警方調查中

傾聽之旅從南部出發　韓國瑜酸蔡英文：我不是選舉才到高雄

黃國書成立競總幫站台　 蔡英文：國會過半關鍵在台中

影／自備PPT說政績！蘇貞昌力挺小英：投票給世界看 台灣要做自己的主人

圖／黃偉哲送林志玲「嫁妝一牛車」：祝賀台南女兒找到如意郎君

太歡樂了！歡樂無法黨紀禁「被動出征」　否則遭懲處「裝追蹤器」

影／蔡英文民調穩定　陳菊喊話催票：無論下雨多冷都要出來投

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

吳霏創作能量大爆發《ForArt》　蕭敬騰告白3次 :超級愛！！

和女兒午睡...她突「踢腳亂爬」幫蓋被＋溫柔拍背哄睡超貼心！

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

「蔡賴配」登場前夕　蔡英文合體賴清德：一定要光復高雄

LIVE／韓國瑜新北造勢輔選林金結　邀土城鄉親再現「國瑜夜市」

「蔡賴配」登場前夕！賴清德力挺蔡英文：台灣不做第二個香港、西藏

快訊／陸軍關指部驚傳少校猝死寢室　全案警方調查中

傾聽之旅從南部出發　韓國瑜酸蔡英文：我不是選舉才到高雄

黃國書成立競總幫站台　 蔡英文：國會過半關鍵在台中

影／自備PPT說政績！蘇貞昌力挺小英：投票給世界看 台灣要做自己的主人

圖／黃偉哲送林志玲「嫁妝一牛車」：祝賀台南女兒找到如意郎君

太歡樂了！歡樂無法黨紀禁「被動出征」　否則遭懲處「裝追蹤器」

影／蔡英文民調穩定　陳菊喊話催票：無論下雨多冷都要出來投

台南直擊／林志玲婚紗曝光！「盤絲珍珠點綴」透視裝美翻

iPhone行事曆滑到1583年　他app死當「再也打不開」...網不信邪：天阿別試！

「蔡賴配」登場前夕　蔡英文合體賴清德：一定要光復高雄

12強／今年球季結束　胡智為：這一年值得了

第5名是史上最強中華隊！　他搬「真一級賽戰績」證明...網淚推：就差1球

解放軍浸會大學周邊清路障　港警一旁持盾戒備

嘉義市倡導女權精神　行人號誌燈小綠人「紮馬尾、穿裙子」

林志玲彩排洩露新娘造型　珍珠領白紗配TASAKI耳環超優雅

LIVE／韓國瑜新北造勢輔選林金結　邀土城鄉親再現「國瑜夜市」

「蔡賴配」登場前夕！賴清德力挺蔡英文：台灣不做第二個香港、西藏

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

快訊／國民黨不分區立委最終名單出爐

提國民黨不分區名單　關鍵7人組曝光

「蔡賴配」來了！蔡英文17日正式宣布副手

韓營嗆「國家機械」遭記者打臉　尷尬現場影片曝光

吳斯懷留不分區名單　網留言勸退

遭勸退不分區　謝龍介：明年111後參選黨主席

吳斯懷出面喊冤：沒有親共！一定下架蔡英文

選上15席謝龍介也進不了立法院

柯P：2016年早該處理阿扁問題

不分區唯一被刷掉！張顯耀揚言將向中央申訴

吳敦義：「不分區粥少僧多」遺珠之憾非常抱歉

國民黨不分區邱素蘭：同婚是亂倫

宋楚瑜：韓國瑜「不是蓋被子就是講粗話」

更多熱門

相關新聞

邱威傑轟藍綠：亂推人選沒核心價值

邱威傑轟藍綠：亂推人選沒核心價值

台北市議員邱威傑（呱吉）、YouTuber志祺七七、視網膜宣布成立「歡樂無法黨」，14日舉行創黨大會，115位創黨黨員中共有95位黨員出席。對於藍綠兩黨不分區名單爭議，邱威傑會前受訪直言，隨便推亂七八糟的人選的話，代表這個政黨完全沒有讓人尊敬的核心價值，盼政黨審慎看待不分區。

呱吉組黨酸韓國瑜：總目標大家快樂

呱吉組黨酸韓國瑜：總目標大家快樂

呱吉組「歡樂無法黨」　柯P：聽起來就很歡樂

呱吉組「歡樂無法黨」　柯P：聽起來就很歡樂

呱吉組「歡樂無法黨」　規定開會禁香菜

呱吉組「歡樂無法黨」　規定開會禁香菜

談黃瀞瑩性騷擾案　呱吉：真關心不會用粗暴方式

談黃瀞瑩性騷擾案　呱吉：真關心不會用粗暴方式

關鍵字：

歡樂無法黨呱吉

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

客拒取餐…外送怒砸宵夜！網論戰

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

北科大赴美失蹤留學生找到了

董仔當伴娘「車頭燈開超亮」！

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

12強中華第5名　洪總道歉請辭總教練

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

更多

最夯影音

更多
光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面