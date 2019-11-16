不滿吳斯懷名列不分區　「最強村長」詹江村宣布參選桃園立委

▲不滿吳斯懷仍名列不分區立委，藍營桃園「村長」市議員詹江村宣布參選立委。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

藍營桃園市議員詹江村16日以國民黨不分區立委名單，具爭議性及統派色彩的吳斯懷仍被列在安全名單內為由，於臉書PO文將向黨部，取回2020立委參選資格，投入桃園市第一選區立委選戰。由於，距2020大選不到二個月，詹江村此一大動作，將使捲土重來的同黨籍、同選區立委參選人陳根德選情，勢必受到衝擊！

▲藍營桃園「村長」臉書宣布取回參選立委資格。（圖／翻攝自網路）

而引爆詹江村參選的要因係國民黨不分區立委名單公布後，藍營桃園市議員14日召開記者會，要求黨中央快調整安全名單人選；會中外號「村長」的市議員詹江村並直接點名，公布的不分區立委名單中，要把具爭議性及統派色彩、被列在安全名單的吳斯懷、邱毅換掉！否則他將不惜退黨到原來的選區參選立委，拒為國民黨的這份不分區立委單背書。

由於重新調整的不分區立委安全名單，仍有吳斯懷在內。因此詹江村16日於臉書以「取回參選資格」宣布將投入2020立委大選。詹江村於臉書指出，國民黨黨內初選登記截至過後，他是國民黨桃園大檜溪，龜山，蘆竹選區，唯一合法取得參選權的候選人。

他因認真投入選舉，跑遍選區拜票，砸了三百多萬競選經費。但有一天黨中央忽然打電話，以他56歲還年輕，讓年紀大的人先選，他雖當面拒絕。沒想到黨中央一意孤行，發佈假新聞，說他甘願退選，輔選吳敦義推出的王金平左右手陳根德參選…

詹江村說，他依然吞下，全省輔選國民黨提名的立法委員，無奈此次不分區名單不符合社會期待，他揚言不把備受爭議的吳斯懷退將移除，就投入區域立委，跟吳敦義徵召的陳根德競選。

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