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台電中部首辦桌球邀請賽　800位大小選手「以球會友」

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▲▼台電鼓勵全民運動，首辦中部地區桌球邀請賽。（圖／台電提供）

▲台電鼓勵全民運動，首辦中部地區桌球邀請賽，吸引近8百位選手報名。（圖／台電提供）

記者李忠憲／台中報導

台灣電力公司為鼓勵民眾運動，並培養體育人才，長年舉辦體育賽事，16日在台中首度舉辦中部地區「電力杯敦親睦鄰桌球邀請賽」，為期1天的賽事吸引87組近8百位大選選手報名參加。台電董事長楊偉甫說，希望此賽事未來也能年年舉辦，運動不分大小，藉此讓大家切搓球技，以球會友。

台灣電力公司16日上午9點，在梧棲中港高中舉行中部第一次的「2019中部地區電力盃敦親睦鄰桌球邀請賽」，台電董事長楊偉甫、中市副市長令狐榮達、勞工局長吳威志、建設局長陳大田、大台中職業總公會理事長林蓮助等人都到場參加開幕。內政部地政司長王靚琇、水利署第三河川局局長白烈燑、中市勞動檢查處處長邱怡川等單位，更領軍帶同仁組隊參與這場中部桌球盛事，現場也有近800位，共87組熱愛桌球的大小選手報名，場面熱鬧。

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▲▼台電鼓勵全民運動，首辦中部地區桌球邀請賽。（圖／台電提供）

▲台電董事長楊偉甫與中市副市長令狐榮達進行開幕開球。（圖／台電提供）

台電董事長楊偉甫表示，台電推廣體育活動已有70年，共培育6支球隊，有非常多的國手。為的就是希望幫國家從小開始發掘、培育體育人材，因此每年暑假期間都會在全省各地舉辦球類的「Fun電夏令營」，並由台電專業球員親自指導。

他指出，台電在北部地區辦理敦親睦鄰桌球賽迄今也有12年，今年則是首次在中部地區舉辦，希望未來中部也能年年舉辦，讓中部所有機關團體、中小學學童，皆能組隊報名參與，一同來球場上共同競技，以球會友。

中市副市長令狐榮達則說，台中市一直朝向「運動城市」的目標努力，他看到現場許多大小朋友都是全家參與，希望市民都能夠從小就開始培養興趣，養成運動良好習慣。桌球對於忙碌的現代人而言，所需要的運動場地不大，只需三、五好友邀約，隨時就能以球會友，一方面切磋球技，一方面拓展人際，是值得大力推廣的體育活動。

▲▼台電鼓勵全民運動，首辦中部地區桌球邀請賽。（圖／台電提供）

▲參賽選手聚精會神與對手切磋球技。（圖／台電提供）

率隊參賽的中市勞檢處處長邱怡川也說，台電舉辦敦親睦鄰的桌球邀請賽，除了可以將台電「發光、發熱」的來電精神帶給所有的民眾外，一方面更能夠增進地方及各行政單位間互動、互信，可說是一舉兩得！

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